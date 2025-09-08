En vivo
La Kalle  / Noticias  / Esta fue la primera persona en notar la ausencia de Valeria Afanador; ningún profesor

Esta fue la primera persona en notar la ausencia de Valeria Afanador; ningún profesor

La última profesora que vio a Valeria Afanador contó en un acta que estuvo en clase de matemáticas hasta las 10:05 de la mañana, antes de su desaparición.

