Mujer muere al caer de torre de 90 metros al intentar tomar una selfie; frente a su hijito

Un video grabado minutos antes muestra a la mujer de 44 años en la cima de la torre, despidiéndose con la frase: “Nos vemos abajo”.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:21 p. m.

