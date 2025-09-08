Mujer muere al caer de torre de 90 metros al intentar tomar una selfie; frente a su hijito

La ciudad de Pavlovsk, en San Petersburgo (Rusia), fue escenario de una tragedia que ha dejado impactados a los amantes de los deportes extremos. Elizaveta Gushchina, una reconocida atleta de salto con cuerda, perdió la vida al caer desde una torre de 90 metros de altura mientras intentaba tomarse una foto. Tenía 44 años y estaba celebrando su cumpleaños junto a su hijo, quien presenció el accidente.

De acuerdo con el canal ruso REN TV, Gushchina no era novata en esta práctica. En redes sociales había publicado múltiples videos de sus saltos y ya era conocida dentro de la comunidad. Ese día, la deportista había realizado varios lanzamientos exitosos desde el punto más alto para hacer bungee jumping en la ciudad, conocido como el Tubo Pavlovskaya. Sin embargo, tras volver a subir a la cima de la torre con ayuda de su hijo, la atleta quiso tomarse una fotografía y resbaló en una tabla mojada.

El medio ruso relató que, aunque había vuelto a atar la cuerda, en ese momento no preparó todo el equipo para un nuevo salto, pues su intención era simplemente la foto. Ese descuido fue suficiente para que ocurriera la caída mortal.

Un video grabado minutos antes muestra a Gushchina en la cima de la torre despidiéndose con la frase: “Nos vemos abajo”. En las imágenes se le observa tranquila, confiada y con la adrenalina que siempre transmitía a sus seguidores. Poco después, ocurrió el resbalón que acabó con su vida.

El Comité de Investigación de San Petersburgo, citado por el portal The Voice Mag, confirmó que el accidente sucedió en una tubería perteneciente a una antigua sala de calderas. Tras completar un salto exitoso, la atleta subió otra vez para tomarse la foto y allí se produjo el fatal desenlace. La fecha marcó aún más la tragedia: el 30 de agosto, justo un día después de cumplir 45 años.

SU HIJO LA VIO MORIR; ÚLTIMO VIDEO CON VIDA

Elizaveta no solo era deportista, también madre de dos hijos. Su hijo mayor, Nikita, de 22 años, compartía con ella la pasión por los saltos extremos y fue quien la ayudó a subir con un cabrestante a la cima en los minutos previos al accidente. De acuerdo con medios locales, él fue testigo directo del momento en el que su madre resbaló.

Durante casi cinco años, Gushchina había practicado esta disciplina y formaba parte del equipo 23BLOCK, un club que organiza actividades extremas en Rusia. El líder del grupo, Mijaíl Erkin, aseguró que ella era una de las más experimentadas. “Llegó con su propio equipo, no contrató servicios comerciales ese día. Es una gran tragedia para nosotros”, afirmó en entrevista con REN TV.

El mismo equipo confirmó la noticia en redes sociales con un mensaje de despedida: “Ayer falleció Liza, saltadora experimentada y madre de dos hijos. Todo nuestro equipo está de luto. Es una pérdida irreparable”.