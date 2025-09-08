VIDEO capta delicada agresión a mujer en centro comercial de Santander; viva de milagro

En las últimas horas se conoció la grabación del caso de una mujer de 40 años herida por una agresión de su expareja en el centro comercial Parque Caracolí, en Floridablanca, cerca del área metropolitana de Bucaramanga.

Dicha situación se presentó en la tarde del pasado viernes 5 de septiembre, cuando la mujer recibió el ataque por parte de su expareja. La víctima fue identificada como Doralba Graciano Borja, de 40 años, quien se encontraba en el quinto piso del establecimiento, cuando llegó su antigua pareja.

Una vez llegó el sujeto, quien supuestamente era su expareja sentimental, le dio una patada en el vientre a Doralba, para luego agredirla con un arma blanca en esta misma zona. Este hecho causó pánico en toda esta zona, quienes corrieron a ayudar a la mujer, mientras el victimario huyó del lugar.

¿Cómo fue el video de la agresión contra Doralba Graciano?

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el sujeto iba con una camiseta verde y con un casco en la mano. Cuando ve a Doralba Graciano, la increpa, y persigue mientras ella intenta cambiar de dirección y hasta le lanza una patada ante la mirada atónita de otras personas.

Minutos después, el hombre toma con su mano derecha un cuchillo que lleva guardado en la pretina del pantalón y la agrede en el abdomen, en el video se ve que la mujer camina en busca de ayuda, mientras el sujeto guarda el arma cortopunzante de nuevo en su pantalón y se aleja en sentido contrario, pero al parecer sigue gritándola, ante la mirada atónita de la gente.

🚨 ÚLTIMO MINUTO EN FLORIDABLANCA 🚨



Después de recibir auxilio médico en un hospital cercano, Doralba Graciano le explicó a las autoridades que no es la primera vez que es víctima de agresiones por parte de este hombre y que en ocasiones anteriores la había amenazado de muerte. Sumado a esto, se conoció que el responsable sería Oriel Trujillo Martínez, de 44 años.

Por medio de un comunicado, el centro comercial Parque Caracolí rechazó lo sucedido en sus instalaciones y destacó que: “El hecho ocurrió de manera rápida y repentina. Nuestro equipo de seguridad reaccionó de inmediato, activando protocolos de emergencia, priorizando la atención y el traslado oportuno de la víctima a un centro médico, en donde está recibiendo el cuidado necesario. Parque Caracolí rechaza enfáticamente cualquier forma de violencia, en especial aquella ejercida contra las mujeres. Reiteramos a la comunidad que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra prioridad”.