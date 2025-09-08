Viuda de Miguel Uribe revela desgarradora imagen: "Tómame una con papá"

María Claudia Tarazona, viuda del excandidato presidencial por parte del Centro Democrático, Miguel Uribe, tomó la decisión de salir del país con sus cuatro hijos a Estados Unidos, con el fin de iniciar una nueva vida después de lo ocurrido con su esposo.

Desde allí, Tarazona compartió un mensaje nostálgico donde recordó la memoria de su esposo y compartió una reflexión sobre el tiempo transcurrido desde el fatídico día y el dolor que ha tenido que soportar en su vida, además como esta le cambió en un abrir y cerrar de ojos.

“Hoy se cumplen tres meses desde que atentaron contra la vida de Miguel Uribe. Tres meses desde que mi vida, la de las niñas y la de Alejandro cambió radicalmente para siempre”, destacó María Claudia Tarazona en su Instagram, así mismo, explicó que desde ese momento ocurrió un cambio para Colombia entera.

¿Qué más mencionó la viuda de Miguel Uribe?

Tarazona describió a Miguel Uribe como un ser humano capaz de transformar todo lo que había a su alrededor. Sumado a esto explicó que él sigue presente en su día a día, y como la lucha que tuvo su esposo la apoya para ser un motor y una guía a otras personas.

“Hoy Dios nos enseña una forma diferente de gozar su presencia”, señaló Tarazona, destacando la importancia de encontrar señales y momentos de conexión en medio de la vida cotidiana donde recuerda la imagen de su esposo, Miguel Uribe, y afirmó que busca enseñarle esto mismo a su hijo pequeño.

Sumado a esto, María Claudia compartió una breve anécdota con su hijo Alejandro: “Mira este atardecer, en él está Dios y papá”. El pequeño, con su inocencia respondió: “Tómame una foto con papá” y, con una sonrisa radiante, posó para inmortalizar ese instante. Mensaje que causó diferentes reacciones en redes sociales. Finalmente, compartió una reflexión con la que selló el amor hacia Miguel Uribe: “Te amo, amor lindo, amor eterno”.

Por otro lado, las autoridades entregaron más información sobre alias Harold y cómo se manejó el magnicidio del ex senador por medio de un grupo de WhatsApp, llamado Plata o Plomo. Donde se habría organizado toda la logística de este suceso.

"Solo que toca ir hasta el sur a buscarlos. Porque no manejan línea telefónica", seguido de la afirmación de que "hay 20 palos para el menor" por cometer el crimen, esto con relación al menor de edad que cometió el magnicidio contra el excandidato presidencial.

