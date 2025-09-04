Conmovedora reflexión de Paola Turbay tras muerte de Miguel Uribe: "Me afecta"

En un acto de resiliencia y profunda introspección, la actriz Paola Turbay reapareció en sus redes sociales tras un período de notable ausencia, marcado por el duelo familiar y una creciente preocupación por la situación de Colombia y el mundo.

Su regreso no fue uno más; llegó con una revelación personal que transformó el dolor en una reflexión sobre el milagro de la vida.

La exreina de belleza confesó haberse sentido distanciada y "baja de nota". Este estado anímico, según sus propias palabras, fue una consecuencia directa de la pérdida de su primo, el exsenador Miguel Uribe, asesinado en Bogotá, y de una sensación de agobio por la violencia y la polarización que permean la cotidianidad.

"Quería subir cosas, pero no pude porque ando medio averiada ... no sé, como que todo este tema de la humanidad que somos ahora me afecta un poco", admitió en un video, sincerándose sobre el impacto emocional que está enfrentando.

El luto de la familia Turbay revive una herida, ya que la violencia les arrebató en el pasado a Diana Turbay, madre de Miguel, en 1991.

En un emotivo mensaje de despedida, Paola describió a su primo como un "unicornio", un ser humano excepcional lleno de bondad, inteligencia y con la convicción de construir un país en paz.

"Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos", escribió, manifestando un dolor que, según ella, comparte toda Colombia.

En medio de este panorama sombrío, una curiosa epifanía motivó su regreso. Utilizando una herramienta de inteligencia artificial, Paola Turbay descubrió que había cumplido exactamente 20.000 días de vida en el planeta. Lejos de ser un dato trivial, esta cifra se convirtió en un poderoso catalizador para la reflexión.

"Me pareció muy bonito... son 20.000 días, son un montón. Es decir, 20.000 amaneceres, 20.000 lunas, 20.000 asistencias al colegio, porque al final esto es un aprendizaje", detalló con el carisma que la caracteriza.

Para Turbay, este hecho personal fue un recordatorio de que la vida es una escuela constante y que cada jornada representa una oportunidad única para crecer.

Con esta perspectiva renovada, invitó a su comunidad a no dar ningún día por sentado, sino a valorarlo como el regalo que es.

Su mensaje fue recibido con calidez por sus seguidores, quienes no solo le dieron la bienvenida de vuelta, sino que muchos replicaron el ejercicio de calcular sus propios días vividos, generando una ola de introspección colectiva.

Así, en su retorno, Paola Turbay transformó una experiencia de profundo dolor en una lección universal sobre la importancia de celebrar cada amanecer.

