Lloró, pidió ayuda y buscó a su sobrina: días después admitió ser el responsable

Lloró frente a vecinos, caminó por la comunidad y se sumó a la búsqueda como cualquier familiar desesperado. Durante días, su imagen fue la de un hombre angustiado que pedía ayuda para encontrar a su sobrina desaparecida. Nadie sospechaba que, con el paso del tiempo, él mismo terminaría siendo señalado como el responsable de lo ocurrido.

El caso de Brianna Genao González, una niña de apenas 3 años, generó conmoción en el municipio de Barrero, en la provincia de Puerto Plata. La menor fue reportada como desaparecida el pasado 31 de diciembre de 2025 por sus familiares ante las autoridades locales, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda en la zona.

Desde el primer momento, varios miembros de la familia participaron activamente en los recorridos, llamados públicos y gestiones ante las autoridades. Entre ellos estaba Rafael Reyes Núñez Rosario, uno de los tíos de la niña, quien se mostraba afectado, colaborador y dispuesto a ayudar en todo lo necesario para dar con su paradero.

Testigos aseguran que el hombre se mostró cercano a la comunidad, habló con vecinos y no ocultó su angustia. Su actitud generó confianza y despertó solidaridad, al punto de que pocos podían imaginar que su nombre terminaría ocupando un lugar central en la investigación.

Sin embargo, tras varios días de entrevistas y procedimientos adelantados por la Policía Nacional, el rumbo del caso cambió de manera drástica. De acuerdo con informaciones preliminares, Rafael Reyes Núñez Rosario habría reconocido ante los investigadores su responsabilidad en los hechos ocurridos con la menor.

¿Quién fue el responsable del fallecimienro de Brianna?

El implicado fue identificado como hermano de Yesica María González, madre de la niña. Esta relación directa hizo que la noticia causara un impacto aún mayor dentro del entorno familiar y en la comunidad, donde el desconcierto fue inmediato.

Según fuentes cercanas al proceso, durante las diligencias el hombre también indicó haber ocultado el cuerpo de su sobrina, aunque aseguró no recordar el lugar exacto donde lo dejó. Esta situación ha dificultado las labores de localización, que continúan desarrollándose con apoyo de diferentes equipos.

El pasado martes, varios miembros de la familia de la niña fueron detenidos al figurar como sospechosos dentro del proceso investigativo. Las autoridades avanzan en la recolección de información para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer responsabilidades de manera formal.