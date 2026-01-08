Listo el auxilio funerario de Colpensiones para 2026: así queda según el SMLV

El fallecimiento de un ser querido representa uno de los momentos más difíciles para las familias. Más allá del dolor emocional, la pérdida trae consigo gastos elevados relacionados con el ataúd, la cremación o entierro, la velación, el traslado del cuerpo y otros servicios que, en muchos casos, superan el presupuesto de quienes deben asumirlos.

Puedes leer: Razones que podrían dejarte fuera de jugoso subsidio de $550.000 este 2026

Para aliviar parte de este impacto económico en Colombia, el sistema de pensiones contempla una prestación especial conocida como auxilio funerario, administrada por Colpensiones, la entidad pública encargada del régimen de prima media.



¿Qué es el auxilio funerario?

El auxilio funerario es una ayuda económica que se entrega a la persona o entidad que asumió los gastos de sepelio de un afiliado activo o pensionado de Colpensiones que ha fallecido.



No está limitado únicamente a los familiares directos: cualquier persona que pueda demostrar que pagó los costos del funeral puede solicitarlo, como un familiar, un tercero autorizado o incluso una funeraria que realizó los servicios.



Esta prestación no constituye un seguro, sino una compensación económica que intenta aliviar la carga financiera en un momento emocionalmente delicado.

El respaldo legal para este beneficio proviene de las normas que regulan el sistema pensional colombiano y las modificaciones introducidas recientemente en el marco de la reforma pensional.

¿Cuánto dinero entrega el auxilio funerario de Colpensiones?

El monto del auxilio funerario se calcula con base en el último salario base de cotización o en la última mesada pensional del fallecido, dependiendo de si era afiliado activo o pensionado.

Sin embargo, por normativa, este valor no puede ser inferior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV) ni superior a 10 SMLV.

Publicidad

Con el salario mínimo establecido para 2026 en $1.750.905, los valores quedaron así:



Monto mínimo (5 SMLV): $8.754.525

Monto máximo (10 SMLV): $17.509.050

Estos límites permiten que, incluso si el salario o la pensión del fallecido era bajo, la ayuda tenga un atractivo mínimo importante para cubrir los gastos esenciales del funeral.

Requisitos y cómo solicitar el auxilio funerario de Colpensiones

Para acceder al auxilio funerario ante Colpensiones, se deben reunir varios documentos que acrediten tanto la identidad del solicitante como los gastos realizados. Entre los principales requisitos están:



Documento de identidad original del solicitante.

Registro civil de defunción, emitido en los últimos tres meses.

Facturas de los gastos funerarios con sello de cancelado, que indiquen quién pagó y por qué servicios.

Certificación del centro funerario o empresa que prestó el servicio.

Contrato preexequial, si existía un plan de este tipo.

Carta de autorización de los herederos, en caso de que una sola persona realice el cobro.

Certificación bancaria para consignar el dinero.

Autorizaciones adicionales, si el trámite lo realiza un tercero.

Una vez radicada la solicitud con todos los documentos en orden, Colpensiones tarda aproximadamente hasta dos meses en verificar la información y procesar el desembolso del auxilio.

Publicidad

Puedes leer: ¿Para cuántos pasajes alcanza el nuevo auxilio de transporte en 2026?

Este auxilio, aunque temporal, representa un alivio económico significativo para familias que no contaban con un seguro exequial o recursos ahorrados.

De esta manera, el Estado busca mitigar el impacto económico de un evento inevitable como es el deceso de una persona, especialmente para quienes cotizaron en el sistema pensional o se encontraban activos en Colpensiones.

Mira también: Esta es la diferencia entre salario vital y salario mínimo; todo lo que debes saber