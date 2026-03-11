Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Hombre pisa con ira la cola de una perrita en Chapinero; sería profesor universitario

Hombre pisa con ira la cola de una perrita en Chapinero; sería profesor universitario

Un video grabado en una panadería de Chapinero, en Bogotá, muestra el momento en que un hombre pisa la cola de una perrita. El caso generó fuerte reacción en redes sociales.

Hombre acusado de maltrato animal en Chapinero
Hombre acusado de maltrato animal en Chapinero
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Un video grabado por cámaras de seguridad dentro de una panadería en Chapinero, Bogotá, comenzó a circular con fuerza en redes sociales y rápidamente despertó reacciones entre usuarios y defensores de animales.

Las imágenes muestran el momento en que un hombre pisa la cola de una perrita que se encontraba dentro del establecimiento junto a sus dueños.

Puedes leer: Cossio arremete contra políticos maltratadores de animales; ¿indirecta a De La Espriella?

El hecho ocurrió mientras varias personas permanecían en el lugar. Según lo que se observa en la grabación, la mascota estaba en el piso con sus propietarios y ladrando de manera ocasional, una situación que aparentemente incomodó al hombre que estaba cerca de la salida del local.

El momento que quedó registrado por las cámaras

De acuerdo con el video de seguridad del establecimiento, el hombre se dirigía hacia la salida del negocio cuando pasó cerca del lugar donde estaba la perrita.

En ese instante, mientras caminaba hacia la puerta, el sujeto pisó la cola del animal con fuerza. La reacción de la mascota fue inmediata: soltó un quejido de dolor que llamó la atención de las personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Las imágenes muestran que todo ocurrió en cuestión de segundos. La perrita estaba cerca de sus dueños y no representaba ningún riesgo para quienes estaban en el lugar.

Puedes leer: VIDEO: Perritos reviven momento viral de niñas mechoneadas en cumpleaños; a mordiscos

¿Quién es el agresor?

En medio de la difusión del video, en redes sociales empezó a circular el nombre de un hombre que, según versiones difundidas por algunos usuarios, sería Luis Alfredo Rodríguez Valero, de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con esas publicaciones, el sujeto señalado trabajaría como profesor en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Comunicado de la UNAD
Comunicado de la UNAD

UNAD aclara que el hombre ya no trabaja en la institución

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) también se pronunció tras la difusión del video. A través de un mensaje institucional aclaró que el hombre señalado ya no tiene vínculo laboral con la institución desde diciembre de 2024.

Según explicó la universidad, aunque en sus redes personales él asegure trabajar allí, actualmente no forma parte de su planta docente ni administrativa.

En el mismo comunicado, la UNAD reiteró su compromiso con el respeto por la vida y el bienestar animal, destacando que promueve valores de cuidado y convivencia responsable hacia todas las especies.

