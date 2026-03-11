Publicidad

Padres pueden recibir pensión sin edad ni semanas cotizadas: así funciona el beneficio

Padres pueden recibir pensión sin edad ni semanas cotizadas: así funciona el beneficio

En Colombia existe un caso en el que padres pueden acceder a una mesada pensional sin cumplir los requisitos habituales de edad o semanas cotizadas dentro del sistema.

Foto: Gemini
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

En Colombia, el sistema pensional establece requisitos claros para acceder a la pensión de vejez. En general, los hombres deben cumplir 62 años y acumular 1.300 semanas cotizadas, mientras que las mujeres necesitan 57 años y al menos 1.250 semanas en el sistema.

Sin embargo, existe una situación especial en la que los padres pueden recibir una mesada pensional sin cumplir esas condiciones. Este caso se presenta cuando un hijo afiliado al sistema fallece y era quien sostenía económicamente a sus padres.

Puedes leer: Paso a paso para pasarte a Colpensiones si estás en un fondo privado; conoce requisitos

En este caso, la legislación colombiana contempla la llamada pensión de sobrevivientes, un beneficio que busca proteger a los familiares que dependían del afiliado fallecido.

Requisitos para que los padres accedan a la pensión de sobrevivientes en Colombia

La legislación colombiana contempla una situación específica en la que los padres pueden acceder a una pensión de sobrevivientes cuando un hijo afiliado al sistema fallece. Para recibir este beneficio, se deben cumplir varias condiciones establecidas por la ley. Estas son algunas de las principales:

  • Los padres pueden acceder a la pensión si el hijo fallecido no dejó cónyuge, compañero permanente ni hijos con derecho a recibir la mesada.
  • El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece que los padres deben demostrar dependencia económica del afiliado fallecido.
  • El hijo debe haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años previos a su fallecimiento.

Si se cumplen estas condiciones, los padres pueden recibir la pensión de sobrevivientes. El pago de la mesada lo realiza el fondo donde estaba afiliado el trabajador, ya sea Colpensiones o un fondo privado.

La Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado sobre este tipo de situaciones. En una sentencia explicó que la dependencia económica no significa necesariamente que los padres estén en condición de pobreza extrema.

Pudes ver: Suspenden pago de Colombia Mayor: entérate de los cambios y cuándo vuelve tu plata

Según el tribunal, el concepto de seguridad social busca garantizar condiciones dignas de vida y no solo la subsistencia básica. Por eso, la dependencia económica se analiza considerando si el apoyo del hijo era fundamental para mantener el nivel de vida de los padres.

Esto significa que los padres pueden acceder a la pensión aunque tengan algunos ingresos propios, siempre que se demuestre que el hijo contribuía de manera significativa a su sostenimiento.

¿Cómo funciona el pago de la mesada pensional?

Cuando el derecho es reconocido, la pensión de sobrevivientes se paga con los recursos del sistema pensional en el que cotizaba el trabajador fallecido. La mesada corresponde al monto que le habría correspondido al afiliado o al cálculo que establece la ley para este tipo de pensiones.

El objetivo de este beneficio es proteger a las familias que dependían del trabajador afiliado y evitar que queden sin ingresos tras su fallecimiento. Por esta razón, tanto Colpensiones como los fondos privados deben reconocer el pago cuando se cumplen las condiciones establecidas en el sistema pensional colombiano.

Este mecanismo forma parte de las garantías del sistema de seguridad social contempladas en la Ley 100 de 1993, y busca ofrecer respaldo económico a los familiares que dependían del afiliado en vida, según lo explicado en decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre pensión de sobrevivientes.

