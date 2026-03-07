Suspenden pago de Colombia Mayor: entérate de los cambios y cuándo vuelve tu plata

Si tú o algún familiar es beneficiario del programa Colombia Mayor, es momento de sacar el calendario y ajustar los planes. Prosperidad Social ha confirmado que los pagos del subsidio entrarán en una breve pausa obligatoria.

El motivo no es otro que la jornada electoral que vivirá el país este domingo 8 de marzo. Por esta razón, si pensabas ir a reclamar tu dinero durante este fin de semana, ten en cuenta que las ventanillas estarán cerradas para este trámite en particular.

Puedes leer: Elecciones 8 de marzo: Beneficios económicos por votar en legislativas



¿Por qué se detienen los pagos de Colombia Mayor?

La medida ha sido calificada por la entidad como un "blindaje electoral". El objetivo principal es evitar que la entrega de estos recursos públicos se mezcle con las actividades políticas de la jornada.



Al suspender la operación el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, se busca prevenir aglomeraciones innecesarias cerca de los puestos de votación y garantizar que nadie intente usar estos apoyos económicos para presionar el voto de los ciudadanos.



Las cifras detrás del cambio Actualmente, el programa se encuentra en medio de una operación masiva para entregar los recursos de los ciclos 1 y 2 (enero y febrero). Los datos oficiales revelan que:

Hay cerca de 3 millones de beneficiarios en todo el país.

Cada adulto mayor recibe una transferencia mensual de 230.000 pesos.

Aunque más de un millón de personas ya tienen su dinero en el bolsillo, todavía faltan dos millones de adultos mayores por reclamar su giro.

La inversión total para este proceso asciende a 1,2 billones de pesos.

Puedes leer: ¿Estás embarazada? Conoce las semanas que deben pagarte en tu licencia de maternidad

¿Cuándo se retoma el proceso de pago de Colombia Mayor?

No hay necesidad de entrar en pánico ni pensar que el dinero se ha perdido. Prosperidad Social ha sido muy clara al informar que los puntos de pago autorizados, como Sured y SuperGiros, volverán a habilitarse con total normalidad a partir del lunes 9 de marzo.

Publicidad

Los beneficiarios podrán acercarse a los más de 31.000 puntos distribuidos en todo el territorio nacional siguiendo el cronograma que ya estaba establecido antes de este paréntesis electoral.

Proteja su beneficio: el subsidio no tiene dueño político Un punto fundamental que las autoridades están recalcando es que el acceso a este dinero no depende del voto por ningún candidato.

Publicidad

El apoyo económico es un derecho garantizado para las personas mayores en situación de pobreza o que no cuentan con una pensión, y su financiamiento para todo el año 2026 ya está asegurado mediante la coordinación de los Ministerios de Hacienda y Trabajo junto con el Departamento para la Prosperidad Social.

Si durante estos días alguien intenta condicionar la entrega de su pago a cambio de un apoyo político, la recomendación es clara: no aceptes y denuncia de inmediato.

Para esto, se ha habilitado una línea de atención directa por WhatsApp en el número 318 806 7329, donde se pueden reportar irregularidades, presiones o engaños relacionados con el programa.