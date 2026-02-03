Colombia Mayor confirma fechas de pago del primer semestre; consulta si eres beneficiario

El Gobierno Nacional, bajo la coordinación de Prosperidad Social, ha oficializado el cronograma de pagos para la primera mitad del año, integrando ajustes significativos derivados del nuevo sistema pensional y la actualización del IPC.

Para este año, se ha destinado un presupuesto histórico de 8.9 billones de pesos, asegurando que el flujo de recursos llegue de manera oportuna a quienes no cuentan con una pensión o ingresos suficientes para su subsistencia.

Cronograma de Colombia Mayor para el primer semestre de 2026

La planificación es clave para los beneficiarios. Según la información oficial, el Ciclo 1 del programa Colombia Mayor comenzará su dispersión el próximo 27 de febrero.



Es vital que los ciudadanos tengan presente que cada periodo de cobro suele extenderse por aproximadamente 10 días hábiles a través de los puntos autorizados. Puedes verificar si eres beneficiario en este enlace: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/



El calendario para la primera mitad del año queda establecido de la siguiente manera:

Ciclo 1: Desde el 27 de febrero.

Ciclo 2: A partir del 25 de marzo.

Ciclo 3: Inicia el 22 de abril.

Ciclo 4: Programado para el 20 de mayo.

Ciclo 5: Comienza el 17 de junio.

Ciclo 6: El último pago del semestre arranca el 29 de julio.

En cuanto a los montos, la implementación del "Pilar Solidario" ha permitido que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años reciban un pago mensual de 230.000 pesos.

Por su parte, los beneficiarios mayores de 80 años percibirán entre 225.000 y 230.000 pesos, dependiendo del ajuste final del IPC.

En casos específicos como Bogotá, gracias a convenios locales, los menores de 80 años recibirán un total de 130.000 pesos, mientras que el monto base para quienes no cumplen los requisitos de edad avanzada se mantiene en 80.000 pesos (ajustables a 84.000 por IPC en ciertas zonas).

¿Quiénes pueden inscribirse a Colombia Mayor y cómo hacerlo?

Si aún no eres parte del programa pero te encuentras en una situación de vulnerabilidad económica, debes saber que el proceso de inscripción permanece abierto en las alcaldías municipales.

Los requisitos fundamentales incluyen ser colombiano, haber residido en el territorio nacional durante la última década y estar categorizado en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV.

La edad mínima para postularse es de 54 años para mujeres y 59 años para hombres (tres años menos de la edad de pensión actual).

El trámite es presencial y requiere la presentación de la cédula de ciudadanía original. En algunas localidades con alta afluencia, como Soledad (Atlántico), se utiliza el sistema de pico y cédula para organizar la atención, por lo que es recomendable verificar con la oficina del adulto mayor local los turnos asignados según el último dígito del documento.