Link para reclamar bono de movilidad escolar 2026; paso a paso

Con el inicio del calendario académico 2026, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha puesto en marcha una de las herramientas más vitales para combatir la deserción: el Programa de Movilidad Escolar (PME).

En esta ocasión, la noticia principal gira en torno a la disponibilidad del quinto ciclo de pago del subsidio de transporte, una transferencia monetaria que llega directamente a las familias más necesitadas a través de la plataforma digital DaviPlata.

Puedes leer: Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026



Un total de 10.872 estudiantes de colegios oficiales ya pueden acceder a estos recursos, para lo cual la administración distrital ha destinado una inversión exacta de $4.029 millones de pesos.



Este apoyo está diseñado específicamente para cerrar las brechas de desigualdad y asegurar que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá tengan un desplazamiento seguro y oportuno hacia sus instituciones educativas.

¿Cómo reclamar el saldo del bono de movilidad escolar en 2026?

Para las familias beneficiarias, el tiempo es un factor clave. Los recursos del quinto ciclo estarán disponibles para su retiro durante 30 días calendario, en un periodo que inició el 6 de enero y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero de 2026.

Puedes leer: Los beneficios que aliviarán el bolsillo de usuarios de TuLlave y TransMiPass en 2026

Es fundamental que los acudientes realicen el retiro dentro de estas fechas para evitar inconvenientes con la asignación del subsidio.

Publicidad

Para hacer efectivo el cobro, el proceso es completamente digital y sencillo, siguiendo estos pasos validados por la Secretaría de Educación:

Notificación oficial: El acudiente recibirá un mensaje de texto (SMS) al número de celular registrado previamente en el SIMAT. Acceso a la plataforma: Se debe ingresar a la aplicación móvil de DaviPlata o a su portal web oficial. Autenticación: Ingresar con el documento de identidad y la clave personal de seguridad. Retiro de efectivo: Una vez verificado el saldo, el dinero podrá ser retirado en cualquier cajero automático de Davivienda, oficinas bancarias o puntos de corresponsales autorizados.

Es vital conservar el comprobante de la transacción para cualquier reclamación futura. Además, la SED hace un llamado urgente a mantener actualizados los datos en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), incluyendo dirección de residencia y contacto del acudiente, ya que esto es un requisito indispensable para la continuidad del beneficio.

Publicidad

Requisitos para aplicar al programa de movilidad escolar 2026

El programa no solo se limita a este pago inmediato, sino que tiene criterios claros de elegibilidad para todo el año lectivo.

Pueden acceder estudiantes menores de 19 años (o sin límite de edad si presentan alguna discapacidad) que cumplan con distancias mínimas de vivienda al colegio: más de 2 kilómetros para grados de 1° a 11°, y más de 1 kilómetro para estudiantes de preescolar o con discapacidad.

Para quienes ya eran beneficiarios en 2025, la continuidad es automática, siempre que sigan cumpliendo los requisitos, por lo que no requieren trámites adicionales. Sin embargo, los estudiantes nuevos o aquellos que cambiaron de condiciones deben realizar la solicitud a través de las Direcciones Locales de Educación (DILE).

Finalmente, el Distrito ya ha trazado la hoja de ruta para los pagos de este año. El cronograma de ciclos de 2026 establece que el primer ciclo de verificación de asistencia se realizará entre el 20 y 27 de marzo, con un pago proyectado para la tercera semana de mayo.

Estos esfuerzos coordinados buscan que, en Bogotá, el derecho a la educación se viva en cada trayecto hacia el colegio.

Publicidad

¿Cuánto dan por bono de movilidad escolar 2026?

Para el año 2026, el subsidio de movilidad escolar en Bogotá se ha proyectado como una herramienta fundamental para asegurar la permanencia académica, cubriendo aproximadamente el 79 % del valor de dos pasajes diarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP/TransMilenio).

Con una inversión estimada de $28.000 millones de pesos, el programa busca beneficiar a más de 10.000 estudiantes de colegios oficiales, asignándoles una suma proyectada de $2.800 pesos diarios que se entrega principalmente a través de la plataforma DaviPlata.

Publicidad

Es importante resaltar que este pago no es automático, sino que funciona por ciclos condicionados a la asistencia real del alumno a las aulas, según los reportes de cada institución educativa, y el monto exacto por día podría sufrir variaciones de acuerdo con los ajustes tarifarios que se definan para el transporte público en 2026.

Mira también: Nuevo subsidio por la construcción del Metro: así puede reclamar hasta 10 millones de pesos