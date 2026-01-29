Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
LISTA DE FALLECIDOS: AVIÓN SATENA
TARIFAS DE TAXI EN 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Link para reclamar bono de movilidad escolar 2026; paso a paso

Link para reclamar bono de movilidad escolar 2026; paso a paso

El Distrito Capital desembolsará más de 4.000 millones de pesos para garantizar que el costo del transporte no sea un obstáculo en el camino hacia el aprendizaje de los jóvenes bogotanos.

Paso a paso para reclamar el bono de movilidad escolar este 2026; conoce la plataforma
Paso a paso para reclamar el bono de movilidad escolar este 2026; conoce la plataforma
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

Con el inicio del calendario académico 2026, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha puesto en marcha una de las herramientas más vitales para combatir la deserción: el Programa de Movilidad Escolar (PME).

En esta ocasión, la noticia principal gira en torno a la disponibilidad del quinto ciclo de pago del subsidio de transporte, una transferencia monetaria que llega directamente a las familias más necesitadas a través de la plataforma digital DaviPlata.

Puedes leer: Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026

Un total de 10.872 estudiantes de colegios oficiales ya pueden acceder a estos recursos, para lo cual la administración distrital ha destinado una inversión exacta de $4.029 millones de pesos.

Este apoyo está diseñado específicamente para cerrar las brechas de desigualdad y asegurar que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá tengan un desplazamiento seguro y oportuno hacia sus instituciones educativas.

Te puede interesar

  1. Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026
    Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026
    Foto: Prosperidad Social
    Información de servicio

    Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026

  2. Nueve subsidios a los que el grupo A del Sisbén pueden acceder
    Nueve subsidios a los que el grupo A del Sisbén pueden acceder
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Nueve subsidios a los que el grupo A del Sisbén pueden acceder; conoce los requisitos

¿Cómo reclamar el saldo del bono de movilidad escolar en 2026?

Para las familias beneficiarias, el tiempo es un factor clave. Los recursos del quinto ciclo estarán disponibles para su retiro durante 30 días calendario, en un periodo que inició el 6 de enero y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero de 2026.

Puedes leer: Los beneficios que aliviarán el bolsillo de usuarios de TuLlave y TransMiPass en 2026

Es fundamental que los acudientes realicen el retiro dentro de estas fechas para evitar inconvenientes con la asignación del subsidio.

Publicidad

Para hacer efectivo el cobro, el proceso es completamente digital y sencillo, siguiendo estos pasos validados por la Secretaría de Educación:

  1. Notificación oficial: El acudiente recibirá un mensaje de texto (SMS) al número de celular registrado previamente en el SIMAT.
  2. Acceso a la plataforma: Se debe ingresar a la aplicación móvil de DaviPlata o a su portal web oficial.
  3. Autenticación: Ingresar con el documento de identidad y la clave personal de seguridad.
  4. Retiro de efectivo: Una vez verificado el saldo, el dinero podrá ser retirado en cualquier cajero automático de Davivienda, oficinas bancarias o puntos de corresponsales autorizados.

Es vital conservar el comprobante de la transacción para cualquier reclamación futura. Además, la SED hace un llamado urgente a mantener actualizados los datos en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), incluyendo dirección de residencia y contacto del acudiente, ya que esto es un requisito indispensable para la continuidad del beneficio.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Subsidio de arrendamiento
    Requisitos de subsidio
    Imagen creada con IA
    Nación

    Subsidio de arrendamiento 2026: requisitos y cómo solicitar esta ayuda para vivienda

  2. Subsidio de desempleado
    subsidio de desempleado
    Foto creada con IA
    Información de servicio

    Subsidio de desempleo en Medellín está entregando más de 2 millones y medio

Requisitos para aplicar al programa de movilidad escolar 2026

El programa no solo se limita a este pago inmediato, sino que tiene criterios claros de elegibilidad para todo el año lectivo.

Pueden acceder estudiantes menores de 19 años (o sin límite de edad si presentan alguna discapacidad) que cumplan con distancias mínimas de vivienda al colegio: más de 2 kilómetros para grados de 1° a 11°, y más de 1 kilómetro para estudiantes de preescolar o con discapacidad.

Para quienes ya eran beneficiarios en 2025, la continuidad es automática, siempre que sigan cumpliendo los requisitos, por lo que no requieren trámites adicionales. Sin embargo, los estudiantes nuevos o aquellos que cambiaron de condiciones deben realizar la solicitud a través de las Direcciones Locales de Educación (DILE).

Finalmente, el Distrito ya ha trazado la hoja de ruta para los pagos de este año. El cronograma de ciclos de 2026 establece que el primer ciclo de verificación de asistencia se realizará entre el 20 y 27 de marzo, con un pago proyectado para la tercera semana de mayo.

Estos esfuerzos coordinados buscan que, en Bogotá, el derecho a la educación se viva en cada trayecto hacia el colegio.

Publicidad

¿Cuánto dan por bono de movilidad escolar 2026?

Para el año 2026, el subsidio de movilidad escolar en Bogotá se ha proyectado como una herramienta fundamental para asegurar la permanencia académica, cubriendo aproximadamente el 79 % del valor de dos pasajes diarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP/TransMilenio).

Con una inversión estimada de $28.000 millones de pesos, el programa busca beneficiar a más de 10.000 estudiantes de colegios oficiales, asignándoles una suma proyectada de $2.800 pesos diarios que se entrega principalmente a través de la plataforma DaviPlata.

Publicidad

Es importante resaltar que este pago no es automático, sino que funciona por ciclos condicionados a la asistencia real del alumno a las aulas, según los reportes de cada institución educativa, y el monto exacto por día podría sufrir variaciones de acuerdo con los ajustes tarifarios que se definan para el transporte público en 2026.

Mira también: Nuevo subsidio por la construcción del Metro: así puede reclamar hasta 10 millones de pesos

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Subsidio escolar

Subsidios del Gobierno

Colombia

TransMilenio