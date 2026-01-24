Publicidad

Subsidio de desempleo en Medellín está entregando más de 2 millones y medio

Subsidio de desempleo en Medellín está entregando más de 2 millones y medio

Subsidio económico para personas que perdieron su empleo. Conozca los montos, beneficios y requisitos para acceder a esta ayuda.

Subsidio de desempleado
subsidio de desempleado
Foto creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
24 de ene, 2026

Comfenalco hace parte del sistema de cajas de compensación familiar que operan en Colombia y presta sus servicios principalmente en el departamento de Antioquia, aunque también tiene presencia en otras regiones del país. A través de sus programas, la entidad busca apoyar a trabajadores afiliados en distintas etapas de su vida laboral, especialmente en momentos de dificultad económica.

Uno de los beneficios más relevantes que ofrece es el Subsidio al Desempleo, un apoyo dirigido a las personas que quedaron sin trabajo y necesitan respaldo mientras logran reincorporarse al mercado laboral. Este mecanismo, conocido oficialmente como Protección al Cesante, tiene como objetivo brindar estabilidad a quienes enfrentan la pérdida de su fuente de ingresos.

El subsidio está diseñado para ayudar a cubrir gastos básicos durante el periodo de desempleo. Gracias a este apoyo económico, los beneficiarios pueden mantener la afiliación al sistema de salud, continuar con los aportes a pensión y contar con acompañamiento para su reinserción laboral, lo que resulta clave en un contexto de incertidumbre financiera.

Montos, pagos y beneficios del subsidio

Actualmente, el Subsidio al Desempleo de Comfenalco corresponde a un total de 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entregados durante un periodo máximo de cuatro meses. En total, el beneficio puede alcanzar los $2.626.358, siempre y cuando el solicitante reciba la totalidad de las transferencias.

El desembolso se realiza de forma escalonada. La primera transferencia es de $1.050.543; la segunda, de $787.907; la tercera, de $525.272; y la cuarta, de $262.636. Este esquema busca ofrecer mayor apoyo en los primeros meses posteriores a la pérdida del empleo.

Además del auxilio económico, el subsidio incluye otros beneficios importantes. Entre ellos se encuentra la cotización a salud y pensión por un periodo máximo de seis meses, calculada sobre un salario mínimo. También se ofrece acceso a procesos de capacitación, entrevistas laborales y acompañamiento para facilitar el regreso al empleo formal. Adicionalmente, los beneficiarios pueden acceder al beneficio por ahorro de cesantías, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Para solicitar el subsidio, los interesados pueden realizar la postulación de manera virtual a través de la página web de Comfenalco o acudir de forma presencial a los puntos de atención de las Agencias de Empleo de Comfenalco Antioquia, donde recibirán orientación para completar el proceso.

Entre los requisitos, se exige que Comfenalco haya sido la última caja de compensación del solicitante. Asimismo, debe demostrarse la terminación del contrato laboral o la ausencia de ingresos. En el caso de trabajadores dependientes, se requiere haber aportado al menos un año; para independientes, dos años. Finalmente, es obligatorio tener la hoja de vida registrada en el Servicio Público de Empleo.

