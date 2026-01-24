Publicidad

Subsidio de arrendamiento 2026: requisitos y cómo solicitar esta ayuda para vivienda

Subsidio de arrendamiento 2026: requisitos y cómo solicitar esta ayuda para vivienda

El subsidio de arrendamiento se consolida como una opción clave para quienes buscan comprar vivienda en 2026 y necesitan alivio en sus gastos mensuales.

Subsidio de arrendamiento
Requisitos de subsidio
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

Comprar vivienda en 2026 continúa siendo uno de los principales objetivos para miles de personas y familias en Colombia. Sin embargo, el contexto económico ha hecho que este propósito sea cada vez más exigente, especialmente tras el incremento del salario mínimo para el presente año, un ajuste que también impactó directamente en el precio de los inmuebles nuevos.

El aumento en los costos de la vivienda ha obligado a muchos compradores a replantear sus presupuestos, revisar sus finanzas y buscar alternativas que les permitan avanzar hacia la compra de casa propia sin comprometer su estabilidad económica. En este escenario, los subsidios se han convertido en una herramienta clave para aliviar la carga financiera, especialmente aquellos orientados al pago del arriendo.

Uno de los apoyos disponibles es el subsidio de arrendamiento que ofrecen las cajas de compensación familiar. Este beneficio está diseñado para ayudar a los hogares a cubrir una parte significativa del canon mensual mientras se organizan financieramente para adquirir vivienda. De acuerdo con la información oficial, el subsidio puede cubrir hasta el 90 % del valor del arriendo de una vivienda nueva o usada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos y condiciones para acceder al subsidio

Para postularse al subsidio de arrendamiento, los solicitantes deben estar afiliados a una caja de compensación familiar y cumplir con una condición de aporte. Aplica para empleados afiliados, pensionados que aporten el 2 % de su mesada pensional y trabajadores independientes que realicen el aporte del 2 % sobre sus ingresos, el cual debe coincidir con los pagos a seguridad social.

En cuanto a los ingresos, el grupo familiar no puede superar los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para 2026 corresponden a $3.501.810. Además, ninguno de los integrantes del hogar postulante puede ser propietario o poseedor de vivienda en el territorio nacional, ni haber sido beneficiario anteriormente de un subsidio de vivienda.

El proceso de solicitud inicia con el diligenciamiento del formulario de postulación ante la caja de compensación correspondiente. A esto se deben adjuntar documentos como las copias de los documentos de identidad de los miembros del grupo familiar, la certificación laboral del solicitante y los soportes relacionados con la vivienda en arriendo.

El auxilio económico equivale al 60 % del salario mínimo mensual, lo que representa $1.050.543, y puede otorgarse por un periodo de 12 o 24 meses. En cualquier caso, el monto del subsidio no puede superar el 90 % del valor del canon de arrendamiento mensual.

Este apoyo se perfila como una alternativa relevante para quienes buscan estabilidad mientras avanzan en el objetivo de comprar vivienda en un contexto económico retador.

