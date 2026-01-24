Publicidad

Yeison Jiménez dejó listo un negocio antes de fallecer; competiría con el de Pipe Bueno

Yeison Jiménez dejó listo un negocio antes de fallecer; competiría con el de Pipe Bueno

El cantante de música popular dejó un proyecto casi listo antes de su fallecimiento, revelando otra faceta de su carrera y generando interés sobre su legado más allá de la música.

El negocio de Yeison Jiménez que podría competir contra el de Pipe bueno
Yeison Jiménez y Pipe Bueno
Foto: AFP e Instagram de Pipe Bueno
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

A poco más de dos semanas del accidente que le costó la vida al cantante de música popular Yeison Jiménez, se conocieron detalles sobre un proyecto al que dedicaba su tiempo y recursos.

La información fue revelada por Alan Ramírez, amigo cercano del artista,para una entrevista del Klub de La Kalle, quien explicó en una entrevista que Jiménez estaba preparando una iniciativa que combinaba emprendimiento y turismo.

Puedes leer: La petición de la esposa de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera; durante velorio

Proyecto que Yeison Jiménez tenía planeado antes de fallecer

Según Ramírez, relató que su última charla con Yeison estuvo llena de emoción. Durante la conversación, el cantante le reveló que recién había completado una compra significativa, vinculada a un proyecto personal en el que había invertido tiempo, recursos y entusiasmo.

“La última vez que hablé con Yeison, él acababa de entregarle un apartamento a un gran amigo nuestro. Eso hizo parte pago de una compra muy grande que realizó para un proyecto que va a dar mucho de qué hablar”, comentó.

Estas palabras dejan ver que el cantante estaba concentrado en materializar su iniciativa, incluso mientras continuaba con compromisos musicales.

El proyecto, denominado 'El Rancho de YJ', consistía en un hotel con restaurante, ubicado en las cercanías de Fusagasugá, Cundinamarca. Según Ramírez, la idea buscaba integrar cultura, turismo y entretenimiento, con la intención de convertirse en un referente regional.

“El proyecto se va a llamar ‘El Rancho de YJ’. No mucha gente sabe esto. Era una idea a la que Yeison le estaba metiendo el diente con toda, porque va a ser un hotel, más o menos por los lados de Fusa. Además, también será un restaurante y, sinceramente, yo creo que puede convertirse en lo más grande de Cundinamarca”, relató.

Puedes leer:Revelan que Yeison Jiménez alcanzó a grabar parte de una canción; su productor la completará

Ramírez agregó que el cantante compartía con su entorno la ilusión de que 'El Rancho de YJ' se consolidara como un punto de encuentro para fans y turistas, combinando gastronomía, alojamiento y experiencias culturales.

El proyecto estaba en etapas avanzadas, pero no existe información sobre si los familiares o socios de Jiménez continuarán con su ejecución. La familia del artista y allegados permanecen en duelo, mientras varios colegas y seguidores expresaron interés en apoyar la iniciativa, reconociendo la importancia del legado de Jiménez más allá de su música.

Mira también: Yeison Jiménez y Maluma tenían una canción en planes: la colaboración que quedó pendiente

