Revelan que Yeison Jiménez alcanzó a grabar parte de una canción; su productor la completará

Georgy Parra, productor músical de Yeison Jiménez confirmó en su TikTok que hay una canción póstuma del artista de música popular y esta será lanzada próximamente como un homenaje al legado de este y explicó que este es un proyecto que se encuentra en el estudio GPS.

La noticia surge después de diez días de duelo por la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a seis personas más, incluyendo a su representante y miembros de su equipo de trabajo en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Por lo cual, en medio de esta coyuntura el productor reveló detalles sobre la producción que el artista tenía entre manos, debido a que además de una nueva canción, tenía entre sus manos “Proyecto GPS”, el cual se trata de un concepto musical creado por Parra que involucra colaboraciones y un estilo audiovisual unificado.



Sumado a esto, afirmó que Yeison Jiménez hizo un tema que la decidió grabar como solista, al punto que afirmó que este sonido se asemeja al popular agropecuario, así mismo, explicó que él le terminó cediendo los derechos de Georgy Parra. "Este tema es tuyo... te lo voy a regalar todo".



¿Cuándo va a salir la canción póstuma de Yeison Jiménez?

Inicialmente se planeaba lanzar el tema cerca del mes de mayo para coincidir con la temporada de los premios Grammy, el productor de Yeison Jiménez decidió adelantar los preparativos debido al deseo de los seguidores por escuchar de nuevo al artista, en especial para mantener su legado vivo.

“No hay ninguna canción que esté rondando oficial de él. Incluso la próxima canción que se iba a lanzar, creo que era ‘La reina de la mentira’; estábamos en medio de esa canción, quedamos a medias”, añadió Parra.

Además de la canción, se conoció que estaba en proceso de grabación y quedó "a medias" al momento de su partida. Tanto es así que el artista tenía el sueño de presentarse en el Estadio El Campín y estaba trabajando en tres álbumes para reinventar su carrera, según comentó Parra.

Por otro lado, Gregory aclaró que la familia de Yeison Jiménez será la encargada legal de administrar su exitosa discografía y decidir el futuro de los temas pendientes. "Ellos son los que quedan como administradores de toda la música... es un proceso y ellos tomarán las decisiones", señaló el productor.

Finalmente, hizo un llamado a la precaución debido a la circulación en redes sociales de una canción titulada ‘Vuela alto’, la cual fue creada con IA, donde se enfatizó que no hay ninguna canción oficial de Yeison Jiménez actualmente y que el público debe esperar los próximos lanzamientos.