Expiloto rompe el silencio y aclara por qué se alejó de Yeison Jiménez y su equipo

La investigación por el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo sigue avanzando, mientras nuevas voces comienzan a aportar contexto sobre lo ocurrido.

En medio de este proceso, un expiloto del artista decidió romper el silencio y aclarar por qué dejó de volar con él meses antes del siniestro registrado en Paipa, Boyacá.

La Aeronáutica Civil adelanta las pesquisas para establecer qué provocó el accidente del avión ligero que había despegado del Aeropuerto Juan José Rondón con destino al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la aeronave perdió el control pocos minutos después del despegue, tras realizar un viraje, y se precipitó en un terreno cercano, lo que derivó en un incendio posterior.

El avión involucrado era un Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, una aeronave que había sido operada previamente por el capitán César Augusto Puerto Narváez, piloto con 38 años de experiencia. Fue él quien explicó públicamente que se enteró del accidente mientras realizaba un vuelo internacional y que, aunque había sido piloto del avión, ya no hacía parte del equipo del cantante al momento del siniestro.

Expiloto de Yeison Jiménez habla por primera vez

Puerto Narváez relató que voló esa aeronave desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023, cuando entregó formalmente las llaves del avión a Yeison Jiménez en el hangar de Aeroenlace. Según explicó, el avión había llegado al país con un piloto procedente de Estados Unidos y su tarea fue recibirlo en Cali para trasladarlo a Medellín, antes de iniciar sus labores regulares con el artista.

Sobre su salida del equipo, el expiloto fue enfático en aclarar que no se debió a problemas técnicos ni a fallas en la aeronave. Señaló que su renuncia respondió exclusivamente a diferencias en los términos del contrato laboral que mantenía con el cantante. Según dijo, no estuvo de acuerdo con algunos puntos y, por esa razón, decidió dar un paso al costado.

La avioneta de Yeison Jiménez no podía regularse en Colombia; lo que reveló la investigación Foto IG: @yeison_jimenez

“Es solo por temas netamente contractuales”, explicó, dejando claro que su decisión fue estrictamente laboral. Además, subrayó que no emitirá conceptos ni hipótesis sobre el accidente ocurrido el pasado 10 de enero, ya que se trata de un caso que se encuentra bajo investigación oficial. Su postura, dijo, es limitarse a aportar información correspondiente al periodo en el que el avión estuvo bajo su responsabilidad.

Las autoridades continúan recopilando datos técnicos, registros de vuelo y testimonios clave para esclarecer qué ocurrió exactamente en los minutos posteriores al despegue. La declaración del expiloto aporta contexto sobre el historial reciente de la aeronave, pero no interfiere con el curso de la investigación, que permanece en manos de la Aeronáutica Civil.