Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez durante su juventud, antes de la fama

Tras el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez el pasado 10 de enero del 2026 en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, comenzaron a aparecer muchas fotografías inéditas las cuales revelar el pasado del artista y cómo logró escalar, mucho antes de alcanzar el estrellato.

Estas imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran una faceta íntima y humilde del intérprete durante sus años de formación en Corabastos. Por lo cual, en medio del luto nacional, los seguidores del artista rescataron recuerdos de su juventud, destacando fotos donde se le ve sonriente junto a una joven que lo habría acompañado en sus inicios.

Ante esto, los cibernautas y la información que ha trascendido, estas capturas pertenecen a una época en la que Jiménez no contaba con el reconocimiento actual y trabajaba arduamente para sacar adelante su carrera. En donde aparece con una chica muy diferente a su esposa, Sonia Restrepo.



¿Quién es la mujer en la foto con Yeison Jiménez?

Pese a esto, la mujer que aparece junto con el cantante en su época como vendedor de aguacates, las redes comenzaron a especular que la chica es Cindy Camacho, debido a que según en entrevista previas él estuvo con ella en una relación. Al punto que estuvo cerca de 8 años con ella.

Asimismo, los seguidores del cantante revelaron que Yeison Jiménez habló de ella y afirmó que era cristiana, por eso todos llegaron a la conclusión que la mujer de la foto era la chica de la que tanto él mencionó y que, al parecer, habría sido la mujer que lo acompañó en su proceso antes de lograr la fama.

Sin embargo, es importante pese a que el artista nunca comentó los motivos de fin de relación con ella. Al momento de su partida, el cantante llevaba más de 10 años de relación con Sonia Restrepo, su esposa, quién conoció en una fiesta en Caldas, cuando el artista tenía 20 años y la chica estaba cumpliendo 18. Con ella formó un hogar compuesto por:

1. Camila: Hija de Sonia que Yeison acogió como propia.

2. Thaliana: Su primera hija biológica juntos.

3. Santiago: Su segundo hijo biológico, cuya llegada había traído gran dicha a la familia recientemente.

