Misterioso caso en gimnasio Smart Fit en Colombia: mujer falleció durante entrenamiento

Misterioso caso en gimnasio Smart Fit en Colombia: mujer falleció durante entrenamiento

Una mujer perdió la vida mientras realizaba su rutina de ejercicio en un gimnasio Smart Fit. Autoridades investigan el caso y trabajan para determinar las causas.

Smart Fit: mujer falleció durante entrenamiento
Mujer falleció durante entrenamiento en Smart Fit
Foto: Smart Fit, Gemini
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Una mujer falleció mientras realizaba actividad física en una sede de Smart Fit ubicada en la ciudad de Cartagena, según información confirmada por autoridades locales y organismos de salud. El hecho ocurrió durante la noche del lunes 2 de marzo, en un establecimiento situado en el barrio El Espinal, dentro de un centro comercial de la capital de Bolívar.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la mujer se encontraba desarrollando su rutina habitual de ejercicio cuando presentó un desvanecimiento repentino y cayó en el área de entrenamiento.

Respuesta de autoridades y manejo del caso en gimnasio Smart Fit

Según reportes en diferentes medios de comunicaión, personas que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato al personal del gimnasio, que activó los protocolos de emergencia previstos para este tipo de situaciones. Personal capacitado y servicios de atención prehospitalaria realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos con el objetivo de estabilizarla.

Pese a los esfuerzos médicos, el equipo confirmó el fallecimiento dentro de las instalaciones. La situación generó conmoción entre los usuarios presentes, quienes fueron evacuados de manera preventiva mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes, según fuentres cercanas.

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informó que el caso se atendió como un fallecimiento de origen natural, de acuerdo con la valoración inicial realizada en el sitio: “Se indagó a acompañantes y familiares, y con base en eso, más las atenciones médicas, consideraron que fue un caso de una muerte de origen común o natural“, explicó el Dadis en su comunicado.

Las autoridades indicaron que no se observaron señales externas de violencia y que el procedimiento siguió los lineamientos establecidos para este tipo de eventos en espacios públicos y privados. Posteriormente, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo, conforme al protocolo legal.

Puedes ver: Caso Gustavo Aponte: aparece sin vida uno de los involucrados; sería ficha clave

Las autoridades avanzan en la recopilación de información clínica y testimonios que permitan establecer con claridad las causas médicas del deceso, proceso que puede incluir exámenes forenses si así lo determina la autoridad competente.

Hasta el momento, no se divulgaron detalles sobre antecedentes médicos de la víctima, en respeto a la reserva legal y a la privacidad de la familia. Tampoco se reportaron fallas en la infraestructura o en los equipos del gimnasio relacionadas con el hecho, según las verificaciones iniciales realizadas por los organismos de control.

El establecimiento suspendió temporalmente sus actividades mientras se desarrollaban las diligencias oficiales. Usuarios y testigos destacaron la reacción inmediata del personal ante la emergencia, así como la presencia rápida de los servicios médicos y policiales.

Las autoridades reiteraron que cada caso de fallecimiento durante la práctica de actividad física requiere una evaluación individual y clínica para determinar su origen, sin establecer conclusiones anticipadas. El proceso continúa bajo supervisión de las entidades de salud y de seguridad, que entregarán información adicional a medida que avancen las actuaciones oficiales.

