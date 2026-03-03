Hijo de Tom Hanks quedó ‘atrapado’ en Medellín por pleito legal: “Libérenme”

El actor y músico estadounidense Chet Hanks, hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, protagonizó un inusual episodio migratorio, en el cual este denunció por medio de sus redes sociales redes sociales revelando que se encuentra "literalmente atrapado" en Medellín debido a un problema con su documentación al intentar regresar a los Estados Unidos.

Todo comenzó cuando el actor decidió viajar utilizando su pasaporte griego, aprovechando su doble nacionalidad. Según explicó en videos de Instagram, tomó esta decisión porque su pasaporte estadounidense estaba a punto de vencer y temía que las aerolíneas no le permitieran abordar.

Sin embargo, una vez que intentó regresar las autoridades le informaron que, al haber ingresado con un documento extranjero, necesitaba una tarjeta de residencia permanente para entrar a EE. UU. "No tengo tarjeta de residencia porque soy ciudadano estadounidense", explicó Hanks con frustración y humor.



Por otro lado, explicó Chet, hijo de Tom Hanks que su objetivo inicial era una estancia prolongada en Colombia. Sumado a esto, el actor relató que primero viajó a Puerto Rico para celebrar el cumpleaños de su amigo Max. Estando allí, decidió hacer una escala rápida en Medellín para visitar a otra amiga llamada Taylor.

"Pensé: 'estoy a solo dos o tres horas de Medellín... ¿qué podría salir mal?'", comentó sobre la decisión en sus redes sociales.

¿Qué puede pasar con el hijo de Tom Hanks?

Pese a la urgencia de su situación, Hanks mostró cierta resistencia a la solución obvia. El actor señaló que la única entidad que puede resolver su problema es la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

No obstante, bromeó con sus seguidores diciendo que no tenía deseos de viajar a la capital del país. "No tengo ni idea de qué voy a hacer... libérenme", añadió entre risas en sus publicaciones.

Mientras se resuelve el trámite, el intérprete de series como Empire, Shameless y Your Honor ha sido visto disfrutando de Medellín. Pese a esto compartió videos en un gimnasio local y visitando una clínica odontológica para realizarse retoques estéticos. En sus historias, incluso envió un mensaje de tranquilidad en español: "estamos bien, no te preocupes".

Por otro lado, el medio de comunicación Teleantioquia habló con Migración Colombia sobre la situación del actor, en la cual la entidad aseguró que el problema de Hanks es con su aerolínea y no relacionado con su pasaporte.

