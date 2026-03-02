¿Qué fue del actor que interpretó a Alfalfa en Pequeños Traviesos? Así es su vida hoy

Una de los actores más reconocidos en la época de los 90 es Bug Hall, quien llegó a participar en producciones como 'Los Detectives', 'American Pie', 'La Familia Stupid', 'Somos los peores', 'Querida, nos hemos encogido' y 'Pequeños Traviesos', siendo en esta última donde caracterizó el rol de Alfalfa.

Recordemos que la cinta Pequeños Traviesos se trata de una comedia infantil de 1994 dirigida por Penelope Spheeris, la cual cuenta la historia del Club de Machos Antimujeres, una organización de niños que se ve en riesgo luego de que el pequeño se enamore de Darla.

Producción en la que brilló Bug Hall en su rol de Alfalfa. Sin embargo, en el año 2020 este actor fue arrestado por posesión de sustancias ilícitas al inhalar aerosol en el basurero de un hotel. Según indicó, para ese entonces llevaba aproximadamente 15 años sobrio, situación que fue un punto de quiebre para el artista.



¿Cómo se encuentra viviendo Bug Hall en estos momentos?

Bug Hall nació el 4 de febrero de 1985 en Texas, Estados Unidos y actualmente, tiene 41 años y, aunque hoy en día hay información visible en las plataformas digitales sobre su vida personal, ha tratado de mantenerse lo más alejado posible del mundo del espectáculo, después del año 2020.

Una vez se presentó su arresto por las autoridades, el actor tomó la decisión de donar gran parte de los recursos económicos que obtuvo en su carrera y donarlos, esto con el fin de hacer unos votos de pobreza, al punto que decidió apostar por un estilo de vida autosostenible en una granja ubicada en Arkansas, Estados Unidos.

De igual forma, se conoció que tiene una esposa y cinco hijos, asimismo, se conoció que ambos optaron por darles a los niños educación impartida en casa, de manera que no apuestan por el colegio y la universidad. Al punto que este Bug Hall se califica como un católico extremista y se mantiene alejado de las plataformas digitales.

Sumado a esto, afirmó que en caso de presentar algún problema económico planea trabajar en oficios como la carpintería o empleos esporádicos.

Recientemente, generó polémica en las plataformas digitales al calificar a su hijo como el "heredero" y tratar a sus hijas como "lavadoras de loza". Aunque después aclaró que se trataba de una broma que tuvo mucha más trascendencia de la que esperaba, pese a esto, sigue siendo juzgado por este comentario.