Eden Muñoz confiesa su gusto por el vallenato y las canciones que lo inspiraron

Eden Muñoz confiesa su gusto por el vallenato y las canciones que lo inspiraron

El cantante mexicano pasó por El Klub de La Kalle y reveló la influencia del vallenato en sus canciones, así como el estrecho lazo que ha mantenido con este género.

Eden Muñoz habla de su gusto por el vallenato
Eden Muñoz confiesa su gusto por el vallenato y las canciones que lo inspiraron
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Aunque es un ícono de la música banda y el regional mexicano, Eden Muñoz guarda un secreto que lo une profundamente con Colombia: su pasión desbordante por el vallenato. En su visita a El Klub de La Kalle, el artista explicó cómo el acordeón y la lírica colombiana moldearon su estilo de composición.

El origen de este gusto musical se remonta a su infancia y a la influencia geográfica de su hogar. "La región norte donde yo vivo está cerca de Monterrey y Monterrey sabemos que es un lugar que consume bastante vallenatos", comentó Eden. Sus padres, quienes vendían casetes, fueron los encargados de introducirlo a este mundo: "En mi casa siempre iba un montón de música... ahí es donde conocí el vallenato".

Puedes leer: Eden Muñoz anuncia concierto en Movistar Arena de Bogotá y lanzamiento de 'Mi yo de antes'

Entre las canciones que marcaron su vida, destaca "Canario" de Erik Escobar, un tema que asocia con su niñez y con el que conectó desde el primer momento. Tanto es así que en una sorpresa de la mesa con el artista, este le comentó sobre su admiración y cómo logró influir sus letras en sus canciones. Pero este no es el único referente que tiene.

Por otro lado, el cantante reveló que aprendió el arte de la "letra poética" escuchando a los grandes maestros colombianos: "Aprendí a escribir con ellos... con el maestro Tico (Mercado), con el maestro Wilfran (Castillo), con Dimer…”, afirmando que su admiración es tal con estos cantantes.

¿Qué más mencionó Eden Muñoz sobre estos artistas?

De igual forma, explicó que su admiración por el género lo ha llevado a colaborar con figuras como Jorge Celedón en "Qué bonita es esta vida" y Elder Dayán en una versión de "La Plata". Además, mencionó que temas como "No puedo quitarte las espinas" y "Cómo quema el frío" de José Luis Carrascal fueron fundamentales en su formación musical.

Puedes leer: Así suena 'Noveno piso', la nueva canción de Pipe Bueno y Eden Muñoz; un himno al despecho

Al hablar de la máxima figura del vallenato, Diomedes Díaz, Eden fue contundente sobre lo que más admira del "Cacique de la Junta": "Vocalmente era un tipo que estaba (en otro nivel)... pero lo que más admiro de él es la autenticidad. ¿Cómo puedes ser tú de la manera que tú eres y que el mundo ruede?".

Finalmente, para Eden Muñoz, el vallenato no es solo un gusto culposo, es una "asignatura pendiente" y una fuente constante de inspiración que sigue presente en su playlist diaria. Al punto que le pidió en su momento a Erik Escobar que tenían que sacar una canción juntos.

Mira la entrevista completa: Eden Muñoz cuenta la verdad de su salida de Calibre 50: “No tenía otra opción”

