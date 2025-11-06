Publicidad

Eden Muñoz y Bacilos lanzan 'Chimba', una mezcla entre Tropipop y sonido sinaloense

Eden Muñoz une su estilo con Bacilos en “Chimba”, un tema que combina el pop colombiano con la raíz sinaloense. El sencillo marca un nuevo capítulo en la carrera del artista mexicano.

/Foto: Cortesía
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Sin preámbulos, Eden Muñoz sorprendió a sus seguidores al anunciar “Chimba”, una colaboración que une dos universos musicales que pocos imaginaron juntos: el Tropipop de Bacilos y el sello inconfundible del regional sinaloense. El resultado es una canción fresca, llena de ritmo y con una letra que conecta desde el primer verso.

“Chimba” no es un tema improvisado. Eden reveló que la escribió hace años pensando en Bacilos, cuando su carrera apenas comenzaba. Siempre soñó con que su voz y la de Jorge Villamizar coincidieran en una misma melodía, y ese deseo finalmente se hizo realidad. En esta versión, Villamizar participó activamente en la composición, sumando su toque poético y esa nostalgia que caracteriza a los éxitos del grupo colombiano.

Puedes leer: Significado de la canción Sesión #0/66 de Bizarrap y Daddy Yankee, ¿tiradera para su ex?

“Desde muy temprano en mi carrera me acompañaron las canciones de Bacilos… Chimba nació con esa influencia en mente y durante años deseaba invitarlos a compartirla”, contó Eden. “Hoy se nos hizo, y confío en que la gente va a sentir esa mezcla tanto como nosotros”.Musicalmente, el tema combina guitarras suaves con percusiones alegres, logrando una atmósfera que suena tanto a playa como a fiesta.

El estribillo —“La pasamos chimba, bien chingón, la neta… Que suertudo ando”— tiene ese aire relajado que invita a corear, al mejor estilo de los clásicos de Bacilos como Caraluna o Tabaco y Chanel, pero con el toque norteño moderno que distingue a Eden.

Puedes leer: Hamilton revela emotiva historia tras su canción 'Morena'; le pagaron con comida

Durante octubre de 2025, los artistas se reunieron para grabar el video oficial de “Chimba”, un proyecto que refleja la naturalidad y buena vibra entre ambos. Días después, el 25 de octubre, se reencontraron en Querétaro, donde compartieron escenario por primera vez, confirmando en vivo la química que ya se había sentido en el estudio.

El público fue testigo de una presentación cargada de energía y camaradería. Villamizar y Muñoz intercambiaron sonrisas, improvisaron y disfrutaron el momento, dejando claro que la unión no fue una simple colaboración comercial, sino un verdadero cruce de caminos artísticos.

El lanzamiento de “Chimba” llega en un punto crucial de la carrera de Eden Muñoz. El cantautor atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, con una serie de presentaciones completamente agotadas en algunos de los escenarios más importantes de México:

  • 7 y 8 de noviembre de 2025 — Auditorio Nacional (CDMX)
  • 22 de noviembre — Arena Monterrey
  • 27, 28 y 29 de noviembre — Auditorio Telmex (Guadalajara)
