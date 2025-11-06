Significado de la canción Sesión #0/66 de Bizarrap y Daddy Yankee, ¿tiradera para su ex?

Daddy Yankee y Bizarrap presenciaron un lanzamiento que va más allá de un simple sencillo: la BZRP Music Sessions #0/66. Este encuentro, inesperado y profundamente simbólico, no solo marca el regreso del "pionero del reguetón moderno", sino que también inaugura una nueva era conceptual para Bizarrap.

La expectativa era gigantesca, especialmente porque Daddy Yankee había anunciado su retiro oficial en 2023 para dedicarse por completo a su vida espiritual y a la difusión del cristianismo.

Aunque el artista puertorriqueño había dejado claro que su decisión era definitiva que ahora es más profundo y transformador.



La elección del puertorriqueño como primer invitado en este nuevo ciclo no es una casualidad; él es una figura fundacional cuya influencia fuedeterminante en la evolución del reguetón.

¿De qué trata la canción Sesión #0/66?

Lo cierto es que sugiere un nuevo ciclo, una etapa distinta, quizás más conceptual e introspectiva. Bizarrap, quien vuelve después de casi un año de silencio tras su sesión #61 con Luck Ra, desafía sus propios códigos al iniciar con este "cero" simbólico.

Daddy Yankee no solo rapea con la energía que lo caracteriza, sino que transmite un mensaje potente de redención, humildad y fe. Este cambio de enfoque es crucial para entender la pieza, sobre todo considerando el contexto personal del artista, que, a la par de este proyecto musical, continuó trabajando en Lamento en baile, una obra que aborda su vida desde que se convirtió al cristianismo.

De hecho, sus seguidores estaban expectantes por conocer la canción, ya que, desde que le dio un giro a su vida, las letras se han enfocado completamente en lo que Dios ha hecho por él. La sesión se convierte en un vehículo para expresar esta nueva identidad sin tener que renunciar a su esencia artística.

El artista también hace referencia a que, si bien su "flow eterno ya no es legendario", sí trae "el cambio", y subraya que no está hablando de dinero ("No te estoy hablando de dólar, pero traigo el cambio"). La humildad se refleja en frases como: "Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo".

La colaboración con el productor argentino se presenta, según el propio Yankee, como el inicio de algo nuevo: "Nueva temporada ya empezó, dale play".

Musicalmente, Bizarrap logró un equilibrio magistral. El beat de la sesión es una combinación de elementos clásicos del reguetón fusionados con sintetizadores modernos, creando una atmósfera que respeta la tradición del género mientras lo proyecta hacia el futuro. La base es inconfundible, con el sonido del bajo y el bass retumbando.

Hay referencias directas a su origen puertorriqueño con el "Código 787", también conocido como "alias El Calentón", o el "Código 887". Daddy Yankee también menciona a "Ray y C. Misterio" o "Ray sin misterio levantando la raza", dejando una estela de misterio y referencias internas.

En el aspecto visual, aunque Bizarrap mantiene su estética minimalista característica, introdujo detalles que refuerzan el carácter simbólico del encuentro: códigos numéricos, referencias a Puerto Rico y una estética más sobria en comparación con sus trabajos anteriores.

Este lanzamiento, que causó revuelo en sus seguidores, se produjo en medio de una intensa polémica personal del puertorriqueño, quien en diciembre de 2024 se divorció de su esposa, Mireddys González, dando pie a una batalla legal que generó gran atención en Latinoamérica.

