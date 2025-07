Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, revela cruda razón por la que no escucha a Karol G

En medio del revuelo que rodea a la familia Ayala González por el mediático proceso de divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, Jesaaelys Ayala, la hija menor del intérprete de “Gasolina”, ha acaparado la atención por un comentario que ha resonado en las redes sociales.

La joven influencer y empresaria, conocida por sus publicaciones sobre maquillaje y estilo de vida, reveló recientemente una opinión que ha dividido a los internautas: no escucha la música de Karol G.

Durante una interacción en redes sociales, Jesaaelys fue consultada sobre sus gustos musicales dentro del género urbano, y su respuesta sorprendió a muchos. Aunque aclaró que no tenía malas intenciones, su sinceridad generó reacciones encontradas:

“Artistas que escucho de género urbano... hoy por hoy no los consumo todo el tiempo. Pero, si voy a consumir música de género urbano: Benito, Rauw... no sé. De verdad, cada quien con sus gustos, de nuevo: cada quien con sus gustos. No consumo a Karol G. Me encanta su flow, me encanta su imagen, me encanta la manera en que se proyecta, la manera en que conecta con el público. Me encanta ella, como tal. Su música, no la consumo. De verdad. No sé, no sé... de verdad, de verdad, como que no... Ya. En verdad, eso.”

A pesar del tono respetuoso de sus palabras, el comentario generó debate en las plataformas digitales.

Mientras algunos usuarios la criticaron por no apoyar a una figura prominente del reguetón femenino como Karol G, otros salieron en su defensa, argumentando que sus gustos no deberían estar condicionados por su parentesco con una leyenda del género.

Este episodio llega en un momento particularmente sensible para Jesaaelys, de 28 años, quien ha estado bajo el foco público desde que se conoció la separación de sus padres tras más de dos décadas de matrimonio.

En diciembre de 2024, Daddy Yankee compartió en Instagram un emotivo mensaje donde informó sobre el proceso de divorcio.

Posteriormente, el artista puertorriqueño presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra su aún esposa, a quien acusa de realizar transferencias no autorizadas que alcanzarían los 100 millones de dólares.

Este hecho intensificó el interés mediático sobre la familia, particularmente sobre Jesaaelys, quien hasta entonces había mantenido un perfil bajo.

Poco después del estallido del escándalo, la joven compartió una historia en Instagram que inquietó a sus seguidores. En ella, se veía una imagen aérea acompañada del texto: “Quiero brincar aquí”.

El mensaje fue interpretado por algunos como una señal de posible malestar emocional, aunque ella no ofreció explicaciones. Horas más tarde, intentó restarle dramatismo a la situación al publicar otra historia en la que mencionaba estar disfrutando de la película Wicked protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, con un comentario humorístico: “Por vez mil en el cine 😂”.

Lejos de las polémicas, la joven continúa consolidando su carrera como influencer y empresaria del mundo del maquillaje.

Su decisión de no consumir la música de Karol G —pese a expresar admiración por la artista como figura— pone en evidencia una postura personal que, aunque sincera, no ha pasado desapercibida.

