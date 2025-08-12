En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
VELORIO DE MIGUEL URIBE
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / El aterrador mensaje que dejaron agresores de Harold Aroca tras quitarle la vida en Bogotá

El aterrador mensaje que dejaron agresores de Harold Aroca tras quitarle la vida en Bogotá

Un video captó el justo momento en que el joven de 16 años es abordado y raptado por los hombres que posteriormente apagaron su vida en los cerros de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad