El aterrador mensaje que dejaron agresores de Harold Aroca tras quitarle la vida en Bogotá

Un hecho genera conmoción en autoridades y población en Bogotá luego de que se conociera el fallecimiento del joven Harold Aroca, de 16 años, quien apareció sin vida luego de ser raptado en extrañas circunstancias.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 5 de agosto cuando el menor de edad salió de casa con rumbo a un entrenamiento de fútbol, pero en el camino se perdió su rastro y desde entonces no volvió a su hogar.

Con el pasar de los días salió a la luz un video que captó el justo momento en que un grupo de jóvenes aborda al menor de edad, lo retiene y posteriormente se lo lleva en contra de su voluntad y con rumbo desconocido.



Desde entonces inició una angustiosa búsqueda que terminó el domingo 10 de agosto cuando su propia mamá, Carolina García Clavijo, encontró un mensaje en redes sociales que decía: "Búsquelo por el bosque", lo que la llevó a dirigirse a zonas boscosas hacia los cerros de Bogotá.

Guiada por ese mensaje en redes la mujer terminó llegando al sector Los Laches, en la localidad de Santa Fe, donde finalmente encontró el cuerpo sin vida de su hijito.

Con completo dolor la mujer reconoció a su hijito y dio aviso a las autoridades que llegaron al lugar junto a personal de criminalística que realizó el procedimiento de levantamiento de cuerpo y toma de material probatorio que permita esclarecer los hechos que genera conmoción en la ciudad.

Inmediatamente la investigación por el rapto y desaparición de Harold Aroca cambió de rumbo por tratarse de un crimen en el que se busca establecer quiénes fueron los autores del hecho, además de determinar cómo y por qué actuaron de esta forma contra el joven.



Encuentran mensaje en bolsillo de Harold Aroca

Y en medio de las pesquisas de forenses encontraron lo que podría ser una pista de los hechos y los supuestos motivos detrás de este fallecimiento. Se trata de una nota escrita a mano con un delicado mensaje.

Pues al momento de revisar el cuerpo de Harold Aroca el personal de criminalística encontró el papel en uno de los bolsillos del pantalón del joven y al abrirlo apareció la nota que decía: "jajaja. Eso le pasa por sapo".

El papel fue tomado por las autoridades como parte de las pruebas recolectadas para esclarecer los hecho y el escrito es analizado para tratar de llegar a los autores del hecho.

