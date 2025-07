Tristes detalles de lo que pasó en apartamento de Silvana Torres: Le di tetero, la acosté

La mujer de 20 años, identificada como Silvana Torres y señalada de acabar con la vida de su propia hija dentro de un apartamento en Manizales, alcanzó a dar detalles de lo ocurrido con la bebé antes de ser presentada ante un juez, donde luego cambió su versión y se declaró inocente de los hechos.

La declaración extraoficial entregada por Silvana se dio una vez fue ingresada a la clínica de salud mental San Juan de Dios, en Manizales, donde expertos realizaron una valoración a la mujer que acababa de ser capturada en flagrancia tras apagar la vida de la niña Antonella López, su propia hija.

Más información: " type="text/html" data-cms-ai="0">Silvana Torres hace cruda confesión sobre lo que hizo con su hijita: "Fui a la cocina"

Esta conversación en la que Torres habla de lo que hizo con su hijita se dio en la tarde del sábado 26 de julio, horas después de que se confirmara que la pequeña había fallecido en una clínica a donde fue trasladada con delicadas heridas de arma blanca, producidas aparentemente por su mamá.

Según lo que se conoció, los expertos en salud mental dialogaron con la mujer quien les contó que en un ataque "enceguecida por la ira" terminó agrediendo a su propia hija de quien reconoce que: "no tenía la culpa".

La declaración de la mujer fue conocida en audiencia de imputación de cargos en la que se reveló que Silvana manifestó a los médicos haber acabado con al vida e su hija y posteriormente intentar agredirse ella misma al caer en cuenta del rechazo que sus actos generaría.

Publicidad

"Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina... le hice daño a mi hija y me quería morir",dijo la mujer quien agregó que "Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir".

Silvana Torres estaba durmiendo y se levantó a agredir a su hija

Y en los detalles más recientes sobre este caso se conoció la rutina que tuvo Silvana Torres durante la mañana hasta el momento en que agredió a su hijita; pues la mujer habría tenido un comportamiento que, aparentemente, no habría sido señal de alarma.

Publicidad

Entre los detalles filtrados se conoció que la mujer capturada había estado en casa de su hermana visitándola por una extracción de cordal que le habían hecho; posteriormente la joven se devolvió para su apartamento en el barrio San Sebastián donde habría atendido de buena manera a su hijita.

"Le di un tetero y la acosté a dormir", dice un parte del diálogo de Silvana quien relató que luego de acostar a su bebé se habría acostado junto a ella a dormir.

Sin embargo, en medio del descanso se habría dado un hecho inesperado en el que la mujer se despertó y, sin aparente motivo, atacó a su propia hija. Pues al despertar se habría dirigido de inmediato a la cocina con la finalidad de buscar un cuchillo.

Posteriormente tomó este elemento de cocina y se dirigió hacia la pequeña Antonella y le propinó las lesiones que posteriormente le costaron la vida.

Sobre este relato las autoridades indagan si hay un vacío en la narración de los hechos en los que habría ocurrido una presunta discusión o algún hecho que habría alterado a la mujer que terminó desquitándose con la pequeña.

De igual forma se analiza si Silvana presenta trastornos mentales que la habrían llevado a actuar de esta forma simplemente al momento de despertarse y sentirse malhumorada.

Publicidad

Escucha el relato de la mujer en este video

En la conversación conocida se encuentra también que la mujer se mostró consiente del daño que le había hecho a su hija de quien reconoció que fue una víctima de sus impulsos y que no tenía la culpa de cualquier situación que estuviera enfrentando Silvana.

Publicidad

Asimismo la propia joven de 20 años aclaró que su actuar en contra de la pequeña de 2 años no tenía nada que ver con su expareja y padre de la niña; pues aseguró que los hechos no corresponden a una venganza contra el progenitor.

Este detalle toma relevancia en medio de las especulaciones en las que algunos vecinos que distinguieron a Silvana Torres infieren que la mujer actuó en contra de la niña luego de una supuesta discusión con el papá de la menor de edad quien le habría terminado hace un tiempo.

Estas versiones no oficiales llevan a los vecinos de la mujer a suponer que todo correspondería a una venganza o un acto desesperado por su situación sentimental; sin embargo todo son especulaciones y solo las autoridades podrán decir oficialmente que ocurrió en este caso.

Silvana Torres confiesa que acabó con su hija