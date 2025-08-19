Revelan identidades de las víctimas de ataque en finca recreativa de Mesitas del Colegio

La tranquilidad de un centro vacacional ubicado en la Inspección El Triunfo, vereda San Ramón, en Mesitas del Colegio (Cundinamarca), se vio interrumpida por un violento hecho que dejó como saldo inicial tres personas muertas y otras tres heridas.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres llegaron en motocicleta hasta el lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra los integrantes de una familia que disfrutaba de un día de descanso en la finca recreativa. El ataque ocurrió en cuestión de segundos y generó pánico entre quienes se encontraban en el sitio.

Testigos aseguran que los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, lo que ocasionó la tragedia que hoy enluta a varias familias y mantiene a la comunidad en estado de alerta. La noticia rápidamente se difundió en la zona, donde la sorpresa y la consternación no se hicieron esperar.

Minutos después de conocerse el hecho, unidades de la Policía y del Ejército Nacional se desplazaron hasta el lugar para tomar control de la situación, asegurar el área y recolectar las primeras evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, las personas heridas fueron trasladadas de urgencia al hospital Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de El Colegio, donde reciben atención médica especializada.

Avanza la investigación

Por ahora, no se conocen los móviles de este hecho, pero las autoridades iniciaron una investigación para dar con los responsables del ataque y esclarecer las causas que motivaron la agresión contra la familia. El despliegue de uniformados en el sector busca no solo garantizar la seguridad de los habitantes, sino también obtener testimonios y pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Fuentes locales señalaron que se está verificando si las cámaras de seguridad de la zona lograron registrar la llegada y posterior huida de los atacantes en motocicleta. Estos elementos serían claves para avanzar en la investigación y establecer una ruta clara en la identificación de los responsables.

Las identidades de las víctimas y heridos en Mesitas del Colegio

EL TIEMPO tuvo acceso al reporte preliminar del caso, en el que se asegura que las víctimas son Jhon Vélez, de 26 años, quien resultó herido en el antebrazo izquierdo; Luis Rodríguez, de 68 años, herido en el cuello con orificio de salida en el hombro; y Claudia Rodríguez, de 49 años, herida en el abdomen con orificio de entrada y salida. Todos fueron trasladados hasta el hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.

A esta hora, miembros de la Policía y del Ejército Nacional se dirigen hacia el lugar de los hechos para reforzar la seguridad y adelantar labores de investigación. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un parte oficial sobre el estado de salud de los heridos y los avances en la identificación de los responsables del atentado.