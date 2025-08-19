En vivo
Revelan identidades de las víctimas de ataque en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Revelan identidades de las víctimas de ataque en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Tres personas murieron y otras resultaron heridas en un centro vacacional de Mesitas del Colegio tras un ataque armado. Autoridades ya investigan lo ocurrido.

