Sepelio Miguel Uribe: hijas de Claudia Tarazona y viuda del senador viven susto tras disparos

Sepelio Miguel Uribe: hijas de Claudia Tarazona y viuda del senador viven susto tras disparos

Miguel Uribe Turbay fue despedido con honores tras su muerte luego de un atentado. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Central de Bogotá, y la familia vivió un momento de alta tensión.

