VIDEO: Hijo de Miguel Uribe y su inocente picardía en pleno funeral de su papá

Este miércoles 13 de agosto durante el entierro de Miguel Uribe Turbay, se presenció un momento emotivo con su hijo menor, esto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sitió donde la ciudadanía se unió a despedir al ex candidato presidencial, pero terminó siendo exclusiva para familiares y congresistas.

Durante esta ceremonia, el hijo menor de Miguel Uribe, Alejandro, protagonizó un momento enternecedor cuando durante la homilía del Cardenal Luis José Rueda, se acercó hasta el fieltro con las cenizas de su padre y terminó dejando una rosa blanca a su padre.

El niño en medio de su inocencia y desconociendo el nivel de la tragedia que acabó con la vida de su padre, el pasado lunes 13 de agosto, puso una rosa blanca que terminó cayendo al suelo. Sin embargo, su mamá María Claudia Tarazona le avisó sobre la situación, este se tapó la boca y miró si alguien más se había dado cuenta.



Alejandro, hijo de Miguel Uribe, va hasta el féretro y le deja una rosa blanca de ofrenda a su padre. Al fondo la emotiva homilía del Cardenal Luis José Rueda.



Posteriormente, recogió la rosa que se terminó cayendo y la acomodó sobre el féretro, para después hacer varios recorridos hacia el fieltro; al punto que terminó poniendo más de 5 rosas sobre el cuerpo inerte de su padre, mientras el homenaje continuó.

¿Cuándo falleció Miguel Uribe?

Recordemos que el senador y aspirante presidencial por parte del Centro Democrático, Miguel Uribe, fue herido gravemente en la ciudad de Bogotá el pasado 7 de junio, mientras se encontraba en una actividad con la ciudadanía.

Posteriormente, este lunes 11 de agosto se confirmó su fallecimiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a lo cual su esposa María Claudia Tarazona compartió un mensaje en sus redes sociales sobre esto.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos,” destacó la esposa del ex candidato presidencial y confirmando su fallecimiento.

