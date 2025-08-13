En vivo
VIDEO: Hijo de Miguel Uribe y su inocente picardía en pleno funeral de su papá

En medio de la misa previa al entierro de Miguel Uribe Turbay su hijito Alejandro, de 4 años, protagonizó un emotivo momento en medio de su inocencia sobre lo ocurrido con el senador.

