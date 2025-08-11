Fallece Miguel Uribe Turbay tras dos meses de luchar contra los pronósticos médicos

La Fundación Santa Fe confirmó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a sus 39 años, quien el 7 de junio de 2025 fue víctima de un atentado a disparos, perpetrado por un menor de edad cuando realizaba un acto publico en le barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

La muerte del político fue confirmada en la madrugada de este lunes 11 de agosto, luego de que en las últimas horas la clínica anunciara que Uribe Turbay había entrado nuevamente en un estado de máxima gravedad.

Según lo que se conoció, el senador perdió la vida a las 2:00 a.m. de este lunes 11 de agosto luego de que no lograra superar la última crisis de salud en la que presentó una hemorragia en el sistema nervioso central y que revistió a estado de gravedad.



Así fue el atento a Miguel Uribe Turbay

El atentado armado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha generado conmoción en Colombia, no solo por la gravedad del ataque, sino por el trasfondo político y social que comienza a revelarse tras los hechos. El ataque se produjo el pasado 7 de junio durante un evento público en el parque “El Golfito”, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

El agresor aprehendido es un adolescente de 15 años, llegó en motocicleta y disparó al menos ocho veces contra Uribe Turbay, impactándolo en la cabeza y una pierna. El menor, posteriormente identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, fue detenido por la Policía y civiles luego de que resultara herido en el pie.

El senador fue trasladado de urgencia al Centro Médico Engativá y luego remitido a la Fundación Santa Fe. El 8 de junio fue sometido a una primera cirugía, aunque su estado permanecía crítico. Este domingo 16 de junio se le practicó una segunda intervención de emergencia tras presentar sangrado intracraneal agudo, según informó la clínica.

Varias personas llegaron hasta este hospital en donde se expuso un altar para que las personas que llegaran a este lugar pudieran para hacer una cadena de oraciones y llevar rosas para apoyar a la familia.

Además de que el día domingo 15 de junio se realizara una machar del silencio convocada por varios partidos políticos y donde participaron miles de personas en varias ciudades de Colombia, con la finalidad de rechazar este lamentable suceso y unirse en una sola voz para decirle no a la violencia.