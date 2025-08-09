El Consejo de Estado ha puesto en pausa el proceso de pérdida de investidura que cursa contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Puedes leer: ¿Despertará Miguel Uribe? Médicos advierten que la recuperación puede tomar años

La drástica decisión, tomada este sábado 9 de agosto de 2025, busca salvaguardar el derecho a la defensa del congresista, quien se encuentra en una condición médica grave y con pronóstico reservado, como consecuencia de un atentado que sufrió el pasado 7 de junio.

La medida cautelar fue adoptada tras recibir un contundente informe de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que certifica el delicado estado de salud de Uribe Turbay.

Según el más reciente comunicado de la institución médica, firmado por el director médico Dr. Adolfo Llinás Volpe, el senador ha experimentado una "condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central".

Esta complicación, surgida en las últimas 48 horas, requirió una intervención neuroquirúrgica de emergencia. Actualmente, el paciente se mantiene bajo "manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos".

Estado de salud de Miguel Uribe vuelve a ser crítico; está en sedación profunda Foto: Fundación Santa Fe de Bogotá

Publicidad

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Novedad en procedimiento de Miguel Uribe; su esposa habla de decisión por "razones médicas"

Para favorecer su recuperación, Miguel Uribe Turbay ha tenido que "reiniciar el bloqueo neuromuscular y la sedación profunda", y está bajo "monitoreo hemodinámico y neurológico permanente".

Publicidad

El pronóstico sigue siendo reservado, y la información sobre su evolución se comunicará "según la relevancia de la evolución" a petición de su familia.

A pesar de su crítico estado de salud, en el Centro Democrático aún se mantiene la expectativa de que, si Miguel Uribe logra recuperarse, podría ser la carta fuerte del partido como precandidato presidencial para las elecciones de 2026.

El avance de estas causas judiciales dependerá, en gran medida, del dictamen médico oficial y del vencimiento de los plazos legales para la inscripción de precandidaturas, previsto para febrero de 2026.

