Sena dice adiós a Sofía Plus y estrena Betowa; nuevo método para inscripciones en 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) presentó Betowa, una nueva plataforma digital que sustituye los sistemas anteriores de gestión educativa para 2026. Esta herramienta reúne en un solo sitio los procesos de inscripción, consulta de programas, registro de avances y otros servicios de formación que ofrece la entidad a nivel nacional.

Según el Sena, esta modernización busca facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica para los colombianos, con un diseño más intuitivo y funciones que permiten gestionar trámites sin moverse de casa.

¿Qué es Betowa y cómo funciona?

Betowa es una plataforma web que centraliza los servicios educativos del Sena, desde la inscripción a cursos hasta la consulta de resultados y certificados. Según El Servivo Nacional de Aprendizaje, su propósito principal es reemplazar los sistemas antiguos por una experiencia más fluida, reduciendo los pasos necesarios para realizar trámites académicos.



La plataforma cuenta con secciones específicas para estudiantes actuales, aspirantes y egresados. En ella se puede acceder a información sobre programas de formación técnica, tecnológica y complementaria, además de actualizaciones sobre fechas de inscripción y requisitos para aplicar a cada oferta.



Con Betowa, los usuarios pueden buscar ofertas educativas disponibles, filtrar por ubicación, nivel de formación y modalidad (presencial o virtual), y realizar la inscripción directamente desde el portal. El sistema muestra también los requisitos de cada programa, lo que permite preparar la documentación necesaria antes de aplicar.

Esta opción reduce la necesidad de hacer varios pasos en diferentes sistemas o plataformas, lo que representa un avance frente a la forma en que se tramitaban las inscripciones años atrás.

Entre las ventajas de usar Betowa figura la posibilidad de consultar avances académicos, descargar certificados digitales y recibir notificaciones sobre cambios en fechas o requisitos de los programas. Esto convierte a la plataforma en una herramienta útil no solo para inscribirse, sino también para hacer seguimiento del proceso formativo.

Además, ofrece un espacio para resolver dudas frecuentes sobre cursos, requisitos y fechas importantes, con guías detalladas que ayudan a quienes no están familiarizados con trámites online.

¿Quiénes pueden usar Betowa y qué servicios ofrece la nueva plataforma del Sena?

Para acceder a Betowa se necesita una identificación personal válida y datos básicos como correo electrónico y número de teléfono. La plataforma guía al usuario paso a paso para completar el registro y empezar a usar los servicios disponibles.

Además, el Sena señaló que habrá soporte técnico y tutoriales disponibles, con el propósito de acompañar a los usuarios en caso de dudas durante el uso de la plataforma.

La implementación de Betowa forma parte de los esfuerzos del Sena, para modernizar sus servicios y alinearse con las necesidades actuales de los estudiantes, que demandan herramientas digitales que les permitan gestionar su formación sin depender de trámites presenciales.

Según expertos, este cambio también responde a una estrategia más amplia que apunta a fortalecer la educación técnica y tecnológica en Colombia, con énfasis en la inclusión digital y la eliminación de barreras que antes dificultaban el acceso a la formación.

Con Betowa, el Sena espera que más personas puedan acceder a opciones educativas de calidad, aumentar la tasa de inscripción y mejorar la experiencia general de quienes buscan formación formal o complementaria en el país.

