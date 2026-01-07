Remates de carros desde $32 millones en Davivienda; conoce las mejores ofertas

Davivienda inaguró su calendario de remates del año, poniendo a disposición del público un catálogo diverso de automotores usados.

Esta iniciativa no se limita a un evento físico, sino que se gestiona de manera eficiente a través de la plataforma digital “Bienes al alcance de todos”.

En este ecosistema virtual, el banco no solo promociona vehículos, sino que también ofrece una amplia gama de activos que incluyen maquinaria, locales comerciales y viviendas, todos con la característica común de poseer precios competitivos frente a la oferta tradicional.



La procedencia de estos vehículos es variada, lo que garantiza una rotación constante y opciones para diferentes perfiles de comprador. Según la información oficial, los automotores disponibles provienen principalmente de procesos judiciales, contratos de leasing que han llegado a su fin o recuperaciones de cartera por parte de la entidad financiera.

Esta diversidad permite que en el portal convivan desde vehículos particulares y camionetas hasta maquinaria pesada de uso industrial.

Dentro de la oferta actual, destacan modelos que por su año y precio han captado rápidamente la atención de los interesados. Por ejemplo, para quienes buscan economía y eficiencia en la ciudad, se encuentran disponibles:

Kia Picanto (Modelo 2023): Ubicado en Yumbo, Valle del Cauca, este vehículo con motor de 1.248 cc se oferta desde los $41.000.000.

Chevrolet Onix (Modelo 2022): También en la zona de Yumbo, este modelo con cilindraje de 1.000 cc tiene un precio base de $44.600.000.

Ford Fiesta (Modelo 2016): Para quienes cuentan con un presupuesto más ajustado, esta unidad en Pereira se encuentra desde los $32.700.000, destacando por un kilometraje de 45.046 km.

Para aquellos que buscan un segmento de mayor estatus, el remate incluye un Mercedes-Benz (Modelo 2016) ubicado en Funza, Cundinamarca, con un precio de salida de $62.000.000.

Cada una de estas publicaciones en el portal web detalla minuciosamente el cilindraje, tipo de combustible, ubicación exacta y el kilometraje recorrido, brindando transparencia total al posible comprador.

Participar en estas subastas bancarias requiere de un análisis previo por parte del interesado. Es fundamental entender que el estado de los vehículos puede variar: mientras que algunos ejemplares están en condiciones óptimas y “listos para rodar”, otros podrían requerir inversiones adicionales en reparaciones mecánicas menores.

Por esta razón, la recomendación de los expertos y de la propia entidad financiera es clara: revisar exhaustivamente la ficha técnica de cada automotor antes de lanzar una oferta.

Además, se sugiere contar con asesoría técnica o mecánica que permita evaluar el estado real del bien, dado que factores como el kilometraje y el mantenimiento previo son determinantes en el valor final y la utilidad del vehículo a largo plazo.