Davivienda ofrece casas y apartamentos de remate; hay gangas de menos de $70 millones

Davivienda, uno de los principales bancos de Colombia, está ofreciendo una amplia variedad de inmuebles en remate a través de su plataforma digital “Bienes al alcance de todos”, con propiedades residenciales, lotes, locales comerciales e incluso otros tipos de bienes.

Una de las características más llamativas de esta convocatoria es el rango de precios: algunas viviendas usadas tienen valores base que parten desde $60 millones, propiedades desde $69 millones. Estas cifras dependen del inmueble, su ubicación, estado y varían según la oferta en el portal en cada momento.

Valor aproximado de las viviendas según su metro cuadrado en los remates de Davivienda

Algunos ejemplos concretos de las viviendas en remate que ofrece Davivienda serían los siguientes:



Una casa en San Cayetano (Norte de Santander) de aproximadamente 59 m², con dos habitaciones y un baño, tiene un precio base de $69 millones .

(Norte de Santander) de aproximadamente 59 m², con dos habitaciones y un baño, tiene un precio base de . En Granada (Meta) , hay una vivienda de 75 m² con tres habitaciones y patio interior que parte desde $83 millones .

, hay una vivienda de 75 m² con tres habitaciones y patio interior que parte desde . Un apartamento en Cali , ubicado en el conjunto Cubres del Refugio, tiene 60,6 m², dos habitaciones, estudio y dos baños, con precio base de $139 millones .

, ubicado en el conjunto Cubres del Refugio, tiene 60,6 m², dos habitaciones, estudio y dos baños, con precio base de . En Soledad (Atlántico) se ofrece un inmueble de 46 m² con dos habitaciones y dos baños, por $88,6 millonessegún los listados del banco.

¿Cómo funciona el proceso de remate de Davivienda?

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web de Davivienda en la sección “Bienes al alcance de todos”. Allí, pueden filtrar las propiedades según ciudad, tipo de bien o código de referencia, lo que ayuda a localizar rápidamente los inmuebles de su interés.

Dentro de cada ficha de propiedad se muestran datos clave: área construida, número de habitaciones, estado físico, estrato, ubicación y monto de la oferta mínima. Desde la plataforma, los usuarios pueden elegir entre “Hacer una oferta”, presentando un valor o “Quiero que me llamen”, para recibir asesoría del equipo de Davivienda sobre ese inmueble.

El proceso es completamente digital, lo que facilita la participación sin necesidad de desplazamientos presenciales.Para formalizar una oferta, es necesario diligenciar un formulario con datos personales y de contacto.

¿El remate de Davivienda es limitado a pocas ciudades del país?

Los remates de Davivienda no están limitados a pocas ciudades: hay propiedades disponibles en regiones como Norte de Santander, Meta, Cundinamarca, Tolima, Atlántico, Bogotá y otras. Esto significa que tanto compradores que buscan vivienda como inversionistas pueden encontrar oportunidades en distintos mercados.

Este mecanismo permite adquirir inmuebles a precios inferiores al valor comercial, ya que muchas de estas propiedades provienen de bienes adjudicados o recuperados por el banco. Además, el proceso transparente y digitalizado reduce barreras para que más personas participen.

