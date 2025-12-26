¿Necesitas plata? Así puedes pedir un crédito en Nequi fácil y desde la app

Pedir un crédito ya no tiene que ser un proceso largo ni confuso. Hoy, miles de personas en Colombia están accediendo a préstamos directamente desde su celular, sin filas, sin papeleo y sin intermediarios. Nequi se ha convertido en una de las opciones más usadas para quienes buscan una solución clara y rápida, especialmente de cara al cierre de año y al arranque del 2026.

Lo primero que debes tener claro es que todo el proceso se hace únicamente desde la app de Nequi. No hay asesores externos, enlaces por WhatsApp ni llamadas para ofrecerte créditos. Si Nequi tiene una opción disponible para ti, la verás directamente en tu aplicación.



Paso a paso para acceder a un crédito en Nequi

1. Usa tu cuenta con normalidad

Entre más uses Nequi para mover tu plata —recibir pagos, hacer transferencias, pagar servicios o comprar— más información tiene la app para entender tu comportamiento financiero. Esto ayuda a que el sistema evalúe si puedes acceder a un crédito.

2. Revisa si tienes una oferta disponible

Entra a la app y busca la sección de “Créditos”. Si tienes un crédito habilitado, aparecerá allí de forma automática. No necesitas hacer solicitudes externas ni llenar formularios adicionales.

3. Elige el monto que realmente necesitas

Nequi te permite seleccionar el valor del crédito dentro del monto aprobado para ti. La clave está en pedir solo lo necesario y asegurarte de que la cuota mensual se ajuste a tu bolsillo.

4. Escoge el plazo que más te convenga

Desde la app puedes elegir el tiempo en el que quieres pagar el crédito. Al cambiar el plazo, la app te muestra de inmediato cómo queda la cuota, lo que te permite decidir con calma.

5. Revisa bien las condiciones

Antes de aceptar, Nequi te muestra toda la información: valor de la cuota, número de pagos y condiciones generales. Todo es claro y visible, sin letras pequeñas.

6. Acepta y recibe la plata

Si estás de acuerdo, confirmas desde la app y el dinero se desembolsa directamente en tu cuenta Nequi. No hay esperas ni trámites adicionales.

Qué debes tener en cuenta después

Una vez tengas el crédito, puedes hacer pagos y abonos a capital directamente desde la app. Cumplir con las cuotas a tiempo es clave, porque eso fortalece tu historial y te abre la puerta a futuras oportunidades dentro del sistema financiero.

Nequi ha apostado por un modelo simple: créditos digitales, claros y pensados para personas reales, sin procesos enredados ni barreras innecesarias. Para quienes buscan organizar sus finanzas y acceder a un préstamo sin complicaciones, el camino está literalmente en el celular.

