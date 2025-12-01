Recibe dinero a Nequi de Estados Unidos; paso a paso para que llegue al celular

Nequi, la plataforma financiera digital y línea de negocio de Bancolombia S.A., anunció el lanzamiento de una funcionalidad que simplificaría movimientos internacionales.

Esta nueva herramienta está diseñada tanto para aquellos que reciben pagos por servicios o ventas internacionales como para quienes esperan giros de sus seres queridos.

Esta opción elimina filas, papeleos y enredos innecesarios y la obligación de recurrir a intermediarios complejos como cuentas bancarias extranjeras o gestiones presenciales.



La trascendencia de esta innovación se subraya con cifras contundentes que reflejan la actividad transaccional que gestiona la compañía.

La funcionalidad fue desarrollada en alianza estratégica con Palla, una plataforma especializada en pagos internacionales que cuenta con el respaldo de Visa.

Enrique Perezalonso, CEO de Palla, dijo que la asociación permite a los clientes de Nequi "enviar y recibir dinero en tiempo real, de forma continua los 7 días de la semana, las 24 horas, durante todo el año".



Requisitos para recibir dinero instantáneo en Nequi

El mecanismo operativo de “Giros a un Link” es notablemente sencillo y rápido, diseñado para que la transferencia se complete en solo unos clics y el dinero se vea reflejado en la cuenta del destinatario en minutos.

Para el usuario colombiano que recibe el dinero, es indispensable cumplir con tres requisitos básicos: debe ser mayor de edad, contar con su cédula de ciudadanía y tener activa la Tarjeta Débito Nequi Visa (ya sea en formato físico o virtual).

El proceso de recepción no requiere que el usuario comparta información sensible, como claves, códigos o datos de su tarjeta para generar el enlace de pago, garantizando la seguridad.

Paso a paso para recibir dinero del exterior en Nequi

El proceso de recepción se resume en tres sencillos pasos:

Generación del enlace: El usuario en Colombia debe acceder a la aplicación de Nequi y dirigirse a la opción ‘Giros a un Link’, que se encuentra dentro del menú de ‘Plata del exterior’. Aquí se genera el enlace de pago personalizado. Compartir y redireccionar: El enlace generado se comparte con la persona en Estados Unidos a través de cualquier medio digital, como WhatsApp, correo electrónico o redes sociales. Este enlace redirige automáticamente al remitente a un portal de pagos gestionado por Palla. Pago y recepción inmediata: La persona en EE. UU. debe abrir el enlace y realizar el pago. La transacción se efectúa exclusivamente utilizando una tarjeta débito o crédito Visa o MasterCard que haya sido emitida por una entidad financiera en Estados Unidos. Es crucial notar que el remitente no necesita tener una cuenta Nequi ni realizar ningún tipo de registro para completar el envío. Una vez completada la transacción, el monto llega directamente al saldo disponible de la Tarjeta Débito Nequi Visa del destinatario en Colombia, reflejándose de manera inmediata.

En cuanto a los costos, el usuario de Nequi en Colombia no tiene que pagar ninguna tarifa para recibir el giro. Sin embargo, la persona que envía el dinero desde Estados Unidos debe asumir un costo fijo de $2.99 dólares por transacción, el cual es cobrado por la plataforma Palla.

Esta tarifa podría variar dependiendo de las reglas específicas de la tarjeta utilizada para el pago.