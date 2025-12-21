Humorista Alerta revela que lo intentaron secuestrar en Bogotá: "Un pálpito"

Recientemente, se conoció el angustiante relato de Juan Ricardo Lozano, conocido popularmente como ‘Alerta’ o el ‘Cuentahuesos’, quien estuvo a un paso de ser víctima de una modalidad delictiva que cobra cada vez más fuerza: el "falso servicio".

Todo comenzó el 15 de diciembre, cuando Lozano y su mánager, Yolanda, fueron contactados por lo que parecía ser un empresario legítimo, así lo contó en entrevista con La Corona Tv.

La oferta era tentadora y, en primera instancia, cumplía con todos los protocolos que un artista de su talla espera: se negociaron honorarios, se discutieron las condiciones técnicas y se definieron los detalles del espectáculo.



Sin embargo, tras la fachada de profesionalismo, se escondía un plan para privarlo de su libertad.

Esta modalidad de secuestro opera bajo una premisa sencilla pero efectiva: la confianza laboral. Los delincuentes simulan ser clientes potenciales y exigen, como condición indispensable, que el prestador del servicio visite personalmente el lugar del evento para realizar una inspección previa.

En el caso de ‘Alerta’, los supuestos contratantes insistieron con vehemencia en que él y su mánager se desplazaran a una ubicación específica para "verificar" el terreno.

La primera señal de alarma no vino de un dato técnico, sino del instinto. Yolanda, la mánager del humorista, experimentó lo que describió como un "pálpito", una sensación de incomodidad que la llevó a cuestionar la legitimidad de la propuesta.

Al revisar la ubicación enviada, descubrieron que el punto de encuentro era una zona boscosa a tres horas de Bogotá, un lugar carente de cualquier infraestructura o logística necesaria para un evento de entretenimiento.

Era, literalmente, un espacio a cielo abierto donde cualquier interceptación habría sido inevitable.

La salvación de Lozano no solo dependió de la intuición, sino de su formación previa. Como miembro de la reserva del Ejército, el humorista decidió activar sus protocolos de seguridad personal y contactar a sus enlaces militares para verificar la información de los supuestos empresarios.

La respuesta de sus colegas fue contundente: los datos no coincidían y el escenario planteado era un calco del modus operandi utilizado por bandas criminales para ejecutar secuestros en zonas rurales,.

Un factor adicional que resultó crucial fue la solidaridad gremial. César Corredor, colega y amigo cercano de Lozano, le había compartido previamente un video educativo del Gaula de la Policía sobre cómo identificar y prevenir estos engaños.

Esta información previa permitió que el equipo de ‘Alerta’ reconociera las inconsistencias de inmediato, activando un plan de seguridad que frustró el objetivo de los delincuentes,.

Este incidente ocurre en un contexto complejo para la capital colombiana. Aunque el hurto a personas mostró una reducción en ciertos periodos de 2025, otros delitos como la extorsión han ganado terreno, especialmente en localidades como Puente Aranda y Teusaquillo.

El caso de ‘Alerta’ sirve como un recordatorio brutal de que el reconocimiento público no es un escudo, sino a veces un imán para estructuras criminales que buscan aprovecharse de la buena fe de los trabajadores independientes,.

Tras el incidente, el humorista no volvió a tener comunicación con los supuestos contratantes, confirmando que el interés no era su talento, sino su seguridad.

