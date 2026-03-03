El niño de la torta de chocolate en Matilda luce irreconocible en la actualidad

La película Matilda de 1996, basada en la novela de Roald Dahl, encontró un lugar especial en la memoria de varias generaciones de espectadores. Entre sus escenas más recordadas está aquella en que un estudiante es obligado a comerse una enorme torta de chocolate frente a toda la escuela como castigo.

Ese personaje fue conocido como Bruce Bolaños en la versión en español de la película. En la producción original, el joven fue interpretado por el actor estadounidense Jimmy Karz, quien contaba con apenas 12 años durante el rodaje y se ganó el recuerdo de la audiencia por aquel momento icónico en el que le roba su pastel favorito a la directora de la escuela.

¿Cómo se ve el actor de la recordada escena del pastel en Matilda?

Aunque la escena del pastel de chocolate permanece como uno de los momentos más recordados de la película, Karz no continuó de forma constante en el mundo de la actuación. Tras algunas apariciones adicionales en cine y televisión en finales de los años 90, decidió tomar un camino distinto.



De acuerdo con City Celebs, el actor estudió en Millikan Middle School en 1998 y luego en Grant High School en 2002. Más adelante cursó Comunicación en St. John’s University y trabajó en MTV News.



Después optó por un camino distinto y se inscribió en la facultad de Medicina del Philadelphia College of Osteopathic Medicine, donde se graduó y dio inicio a su trayectoria profesional en el área de la salud.

Jimmy Karz, actor 'Bruce Bolaños' en Matilda Foto: redes sociales

Luego de varias décadas desde el estreno de Matilda, el actor experimentó un cambio físico notable respecto a su imagen infantil. Su apariencia actual es muy distinta a la de aquel niño que devoraba el pastel en pantalla, algo que sorprendió a fans y seguidores que lo recuerdan de aquella escena clásica.

En redes sociales y en diversas publicaciones especializadas en entretenimiento se muestra cómo transformó su presencia con los años, destacando que su camino profesional y personal tomó un rumbo muy diferente al de una carrera permanente frente a las cámaras.

En la actualidad, usuarios en redes sociales comentan el cambio en la vida del actor y recuerdan su participación en la película con mensajes como: “no lo reconocí”, “esa escena marcó la película”, “qué giro tan distinto tomó su vida” y “siempre será el niño de la torta de chocolate para muchos”.

Aunque tiempo marcó un rumbo diferente en su vida profesional, su breve aparición en Matilda conserva relevancia entre quienes recuerdan la película y su escena más comentada.