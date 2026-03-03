Publicidad

Golpe al bolsillo para quienes tengan billetes de 50.000 y 100.000 pesos en Colombia

Golpe al bolsillo para quienes tengan billetes de 50.000 y 100.000 pesos en Colombia

El peso colombiano fue una de las monedas que más cayó en los últimos días, un movimiento que encendió alertas sobre el impacto que tendría en el valor real del dinero en efectivo.

Lo que deben saber quienes guardan billetes de 50.000 y 100.000
Imagen de referencia
Foto: generada por IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Hay alerta sobre una situación que está afectando el valor real del dinero en efectivo en Colombia, en especial los billetes de $50.000 y $100.000. La causa principal es la depreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense, al caer un 3,98% el último mes, un fenómeno que se ha acelerado por factores tanto internos como globales.

El peso fue una de las monedas emergentes que más cayó frente al dólar en el último mes, lo que significa que con la misma cantidad de pesos ahora se puede comprar menos en términos de dólares o bienes importados.

Puedes leer: Datacrédito confirma auxilio para las personas endeudadas; respiran los morosos

Esta caída es reflejo de tensiones internacionales, como conflictos en Medio Oriente que fortalecieron la divisa estadounidense, y presiones internas en la economía colombiana por el decreto del Gobiero de Gustavo Petro para enfrentar la crisis climática.

Aunque en términos diarios puede parecer un movimiento leve, la acumulación de estas variaciones tiene un impacto concreto en las personas que conservan efectivo en billetes de alta denominación.

Por ejemplo, si antes con $50.000 se podía comprar alrededor de USD 13,50, ahora ese mismo billete puede representar aproximadamente USD 13,20 o menos, dependiendo de la tasa de cambio del día. Lo mismo ocurre con los billetes de $100.000.

Esta oscilación no solo afecta los billetes en sí, sino también la capacidad de compra real de los colombianos, especialmente para bienes importados o productos cuyos precios están atados al dólar o insumos importados.

A medida que el dólar sube, los costos de transporte y productos terminados también tienden a encarecerse, presionando aún más el bolsillo del consumidor promedio.

¿Por qué importa la depreciación del peso colombiano frente al dolar?

Aunque pueda sonar técnico, la caída del peso frente al dólar tiene efectos directos en la economía doméstica:

  • Al depreciarse la moneda, los bienes importados se encarecen, lo que puede elevar precios en productos esenciales como alimentos o tecnología. 
  • Las personas que mantienen dinero en efectivo ven cómo ese dinero pierde valor relativo con el tiempo frente a monedas más fuertes. 
  • Los billetes de $50.000 y $100.000, al ser los de mayor denominación, reflejan este fenómeno de manera más clara, porque su poder de compra internacional se reduce.
     

Puedes leer: Nequi regalará plata en cada semana de marzo: estos son los códigos que debes buscar

La recomendación para quienes tienen efectivo es optar por estrategias que protejan el valor del dinero, como convertir una parte en instrumentos financieros o mantenerlo en activos que no se pierdan frente a la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio.

