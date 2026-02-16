¿Usas Nequi o DaviPlata? Este cambio limita el movimiento de dinero en 2026

Mover plata desde el celular se volvió el pan de cada día, pero este 2026 llega con números frescos que debes memorizar si no quieres que tu aplicación te deje "en visto" a mitad de mes.

Todo el cambio viene de la mano de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para este año se paró en los $52.374.

Este valor es el que manda la parada y define qué tanto puedes recibir, enviar o sacar sin que las billeteras digitales te pongan freno.



Si tienes una cuenta de las llamadas "de bajo monto", el techo máximo que puedes mover al mes es de $11.024.727, lo que equivale a 210,5 UVT.

En esta bolsa entra todo: lo que te depositan, lo que transfieres a tus amigos, los pagos que haces en el supermercado y hasta los retiros en el cajero.

Si te pasas de ese valor, la aplicación simplemente te bloqueará las transacciones hasta que empiece el siguiente mes, a menos que decidas dar el salto y convertir tu depósito en una cuenta de ahorros tradicional.

¿Cómo funciona el 4X1.000 en Nequi y Daviplata?

Hablemos de lo que a nadie le gusta: el impuesto a los movimientos financieros, mejor conocido como el 4x1.000.

Para este 2026, la regla es clara: si tus movimientos mensuales superan las 65 UVT, es decir, los $3.404.310, el cobro del 0,4% se activa automáticamente sobre el valor que exceda ese límite.

Es un descuento inmediato y no hay forma de esquivarlo si te mantienes como cuenta de bajo monto.

Ahora, hay un "truco" legal para manejar más flujo sin tanto descuento. Si marcas tu billetera como exenta del 4x1.000, el beneficio sube de nivel y podrás mover hasta $18.330.000 (o $18.330.900 según la plataforma) al mes sin pagar ese impuesto.

Pero ojo, que la ley en Colombia solo te deja tener una cuenta exenta en todo el sistema financiero. Si ya tienes ese beneficio en un banco tradicional, en tu Nequi o DaviPlata te tocará pagar desde el primer peso que supere el umbral de los 3,4 millones.

Si lo tuyo es DaviPlata, hay unas letras chiquitas que debes conocer sobre los topes por cada tipo de operación. Por ejemplo, si vas a retirar en un cajero o en un corresponsal bancario, lo máximo son $1.000.000 por vez.

Si vas a pagar con código QR en algún local, el límite es de $1.250.000 por compra, y si vas a meter plata por cajero automático, el tope es de $720.000. Para los que usan Transfiya, pueden mandar hasta $5.000.000 por operación sin costos extra.

El tema de los costos también se ajustó. DaviPlata te regala cuatro retiros al mes; si necesitas un quinto, te cobrarán $2.000 más IVA por cada uno.

Además, si sueles retirar en corresponsales bancarios, ten presente que hay un cobro semestral de $7.000 más IVA que se aplica en junio y diciembre. Si sientes que los 11 millones mensuales te quedan cortos y quieres pasar tu cuenta a una ordinaria sin topes, el trámite te costará $15.000.

Por el lado de Nequi, no te olvides de la retención en la fuente sobre los intereses que ganes. Este porcentaje se mantiene en el 7% y se aplica si tus rendimientos diarios superan los $2.881 (que son 0,055 UVT).