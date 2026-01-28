Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos

En un escenario donde la banca digital ya es la norma y no la excepción, el reto dejó de ser la conectividad para convertirse en la sostenibilidad. Nequi apuesta por un modelo donde la Inteligencia Artificial permite prestarle a quienes nunca han tenido un crédito, bajo una premisa innegociable: el bienestar financiero del usuario.

Al llegar al 2026, las cifras no dejan lugar a dudas: el 82,3% de las operaciones en el sistema financiero colombiano se realizan por canales no presenciales, una tendencia que en Nequi alcanza un impresionante 93% de transacciones mensuales digitales.

Puedes leer: Nequi refuerza ayuda para devolver plata enviada al número equivocado: era muy esperada



Sin embargo, tener una aplicación en el celular ya no es suficiente. El verdadero desafío de este año, según María del Pilar Correa, Líder de estrategia de negocio de Nequi, es pasar de la adopción masiva a un uso consciente, informado y sostenible de los servicios financieros.



Uno de los mayores obstáculos históricos para los colombianos ha sido el "muro" del historial crediticio. Sin embargo, para 2026, la tecnología ha logrado derribar esta barrera.

Nequi ha integrado modelos de IA predictiva y machine learning que permiten analizar el comportamiento transaccional de las personas en lugar de depender únicamente de su pasado en las centrales de riesgo.

Este cambio de paradigma no es solo teórico; los datos lo respaldan. Entre enero y septiembre de 2025, la plataforma desembolsó más de 590 mil créditos, sumando un total superior a los $1,3 billones de pesos.

Lo más revelador es que el 68% de estos préstamos fueron otorgados a ciudadanos con baja o nula experiencia crediticia, demostrando que es posible abrir las puertas del sector financiero a nuevos segmentos sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.

Publicidad

Puedes leer: Nequi cambia el 4×1.000 en 2026: estos son los nuevos topes y condiciones

El panorama económico de 2026 exige un balance delicado. En una economía volátil, el crédito debe ser una herramienta de progreso y no una trampa de sobreendeudamiento.

Publicidad

Nequi ha enfocado su estrategia en entender para qué necesitan la plata las personas: desde emprendedores que buscan capital de trabajo, hasta usuarios que desean financiar estudios, viajes o la compra de una moto.

Para evitar que el usuario se endeude más allá de sus posibilidades, la plataforma utiliza la analítica avanzada no solo para aprobar montos, sino para evaluar la capacidad real de pago y la propensión al uso responsable.

La meta es que la relación con la banca sea sostenible en el tiempo, ayudando a los clientes a tomar decisiones basadas en datos y no en impulsos.

Para Nequi, el bienestar financiero comienza mucho antes de solicitar un crédito o realizar una inversión. La clave para no caer en deudas impagables reside en la cultura del ahorro y la organización previa.

Herramientas como los "Bolsillos", "Metas" y el "Colchón" se han consolidado como los pilares fundamentales para que los más de 26 millones de usuarios de la plataforma creen una relación consciente con su dinero.

Esta estructura permite que, incluso en tendencias crecientes como la democratización de las inversiones —donde el 44% de los nuevos inversores son jóvenes de entre 21 y 30 años—, el usuario tenga una red de seguridad financiera.

Publicidad

Mira también: Gobierno Petro propone cobrar por transacciones en Bre-b, ¿nuevo impuesto?