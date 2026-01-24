Bancolombia suspenderá su app por mantenimiento: horarios y servicios que sí funcionarán

Bancolombia, una de las entidades financieras con mayor número de usuarios en Colombia y presencia internacional, anunció una suspensión temporal de su aplicación móvil como parte de un proceso de mantenimiento programado. La medida fue informada directamente a los clientes que utilizan sus plataformas digitales para realizar trámites bancarios cotidianos.

A través de su aplicación y canales virtuales, los usuarios pueden hacer consultas de saldo, transferencias, solicitudes de productos y manejo de dinero sin necesidad de acudir a una sucursal física. Sin embargo, debido a una serie de ajustes técnicos, la plataforma dejará de estar disponible por un periodo determinado mientras se realizan intervenciones internas.

Horario de la suspensión y servicios disponibles

Según informó la entidad bancaria, el mantenimiento de la aplicación móvil —tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como Android— se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026. La suspensión iniciará a las 3:00 de la madrugada y se extenderá hasta las 7:00 a. m., completando un lapso de cuatro horas sin acceso a la app.

Este tipo de intervenciones ya se han realizado en ocasiones anteriores, especialmente durante 2025, y hacen parte de los procesos habituales de mejora tecnológica. De acuerdo con Bancolombia, estos mantenimientos buscan fortalecer la seguridad digital, garantizar la estabilidad del servicio y corregir posibles fallas que puedan afectar la experiencia de los usuarios.

La entidad explicó que el horario fue elegido estratégicamente por tratarse de un periodo de baja actividad, con el fin de reducir el impacto en las operaciones diarias de sus clientes. No obstante, recomendó a los usuarios programar con anticipación sus transferencias o movimientos de dinero para evitar inconvenientes durante el tiempo de suspensión.

Aunque la aplicación móvil no estará disponible mientras se ejecuta el mantenimiento, Bancolombia aclaró que algunos servicios continuarán operando con normalidad. Durante ese lapso, los usuarios podrán realizar transferencias a cuentas de Bancolombia previamente inscritas por montos de hasta 30 millones de pesos. En el caso de cuentas no inscritas, se permitirá enviar hasta 3 millones de pesos.

Además, los pagos en establecimientos comerciales con tarjetas físicas seguirán habilitados, así como los retiros de dinero en cajeros automáticos. Estas alternativas permitirán que los clientes puedan cubrir sus necesidades básicas mientras se restablece el acceso a la aplicación.

Finalmente, la entidad reiteró que este tipo de mantenimientos son necesarios para reducir la probabilidad de fallas futuras en la plataforma y mejorar la continuidad del servicio, especialmente en un entorno donde cada vez más usuarios dependen de los canales digitales para sus operaciones financieras.