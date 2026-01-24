Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
TEMBLOR EN COLOMBIA
PETICIÓN DE LA ESPOSA DE YEISON J.
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Bancolombia suspenderá su app por mantenimiento: horarios y servicios que sí funcionarán

Bancolombia suspenderá su app por mantenimiento: horarios y servicios que sí funcionarán

La app de Bancolombia tendrá una suspensión programada por trabajos de mantenimiento. Conoce el horario y qué servicios estarán disponibles.

Bancolombia se cae
Bancolombia no funcionará
Foto creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

Bancolombia, una de las entidades financieras con mayor número de usuarios en Colombia y presencia internacional, anunció una suspensión temporal de su aplicación móvil como parte de un proceso de mantenimiento programado. La medida fue informada directamente a los clientes que utilizan sus plataformas digitales para realizar trámites bancarios cotidianos.

A través de su aplicación y canales virtuales, los usuarios pueden hacer consultas de saldo, transferencias, solicitudes de productos y manejo de dinero sin necesidad de acudir a una sucursal física. Sin embargo, debido a una serie de ajustes técnicos, la plataforma dejará de estar disponible por un periodo determinado mientras se realizan intervenciones internas.

Lee también

  1. Venta de carros usados en Bancolombia
    Venta de vehículos usados en Bancolombia
    Foto: Bancolombia
    Información de servicio

    Bancolombia sorprende con carros usados y opciones de financiamiento; desde 12 millones

  2. Esto podrías ganar si inviertes en un CDT con Bancolombia este 2026
    Esto podrías ganar si inviertes en un CDT con Bancolombia este 2026
    Foto: Labs.google y Bancolombia
    Economía

    Esto podrías ganar si inviertes en un CDT con Bancolombia este 2026

Horario de la suspensión y servicios disponibles

Según informó la entidad bancaria, el mantenimiento de la aplicación móvil —tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como Android— se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026. La suspensión iniciará a las 3:00 de la madrugada y se extenderá hasta las 7:00 a. m., completando un lapso de cuatro horas sin acceso a la app.

Este tipo de intervenciones ya se han realizado en ocasiones anteriores, especialmente durante 2025, y hacen parte de los procesos habituales de mejora tecnológica. De acuerdo con Bancolombia, estos mantenimientos buscan fortalecer la seguridad digital, garantizar la estabilidad del servicio y corregir posibles fallas que puedan afectar la experiencia de los usuarios.

La entidad explicó que el horario fue elegido estratégicamente por tratarse de un periodo de baja actividad, con el fin de reducir el impacto en las operaciones diarias de sus clientes. No obstante, recomendó a los usuarios programar con anticipación sus transferencias o movimientos de dinero para evitar inconvenientes durante el tiempo de suspensión.

Publicidad

Aunque la aplicación móvil no estará disponible mientras se ejecuta el mantenimiento, Bancolombia aclaró que algunos servicios continuarán operando con normalidad. Durante ese lapso, los usuarios podrán realizar transferencias a cuentas de Bancolombia previamente inscritas por montos de hasta 30 millones de pesos. En el caso de cuentas no inscritas, se permitirá enviar hasta 3 millones de pesos.

Además, los pagos en establecimientos comerciales con tarjetas físicas seguirán habilitados, así como los retiros de dinero en cajeros automáticos. Estas alternativas permitirán que los clientes puedan cubrir sus necesidades básicas mientras se restablece el acceso a la aplicación.

Publicidad

Finalmente, la entidad reiteró que este tipo de mantenimientos son necesarios para reducir la probabilidad de fallas futuras en la plataforma y mejorar la continuidad del servicio, especialmente en un entorno donde cada vez más usuarios dependen de los canales digitales para sus operaciones financieras.

Te puede interesar:

  1. Bancolombia suspenderá servicios en dos fechas durante noviembre; horarios y motivo
    Bancolombia suspenderá servicios en noviembre, imagen de referencia
    Foto: Labs.google y Bancolombia

    Bancolombia suspenderá servicios en dos fechas durante noviembre; horarios y motivo

  2. Bancolombia suspenderá servicios en dos fechas durante noviembre; horarios y motivo
    Bancolombia suspenderá servicios en noviembre, imagen de referencia
    Foto: Labs.google y Bancolombia
    Información de servicio

    Bancolombia suspenderá servicios en dos fechas durante noviembre; horarios y motivo

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bancolombia

Colombia

aplicaciones móviles