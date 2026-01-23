Bancolombia sorprende con carros usados y opciones de financiamiento; desde 12 millones

Bancolombia publicó su oferta de carros usados disponibles en 2026, con algunos modelos listados desde $12 millones de pesos, una alternativa atractiva para quienes buscan movilidad sin pagar el precio de un vehículo nuevo.

La propuesta está disponible a través de plataformas digitales como Usados Bancolombia y Tu360Movilidad, donde los interesados pueden consultar el catálogo completo, filtrar por ciudad, modelo, precio o tipo de transmisión y acceder a detalles técnicos de cada vehículo antes de tomar una decisión.

Puedes ver: ¿Dónde están los puntos de recarga para carros eléctricos en Bogotá y cómo ubicarlos?



¿Cómo funciona el proceso de compra de vehículos usados en Bancolombia?

El proceso inicia con la consulta del vehículo en la plataforma digital. Allí se puede ver información como fotos, ficha técnica, año, kilometraje y precio comercial, lo que aporta transparencia al proceso.



Una vez elegido el carro, el comprador puede evaluar opciones de financiación con Bancolombia o entidades aliadas, lo que facilita la adquisición incluso para quienes no cuentan con el monto total en efectivo.



Además, el acompañamiento en trámites como el traspaso proporciona seguridad adicional durante la compra y permite una transición más organizada del vehículo al nuevo propietario.

Dentro del catálogo de usados 2026 hay opciones para distintos presupuestos. Entre los modelos más económicos se incluyen:



Renault Clio Dynamique Fase II 2006 desde $12.000.000.

desde $12.000.000. Chevrolet Aveo 2010 alrededor de $15.000.000.

alrededor de $15.000.000. Renault Kwid 2022 desde cerca de $33.330.000.

desde cerca de $33.330.000. Volkswagen Gol 2022 desde aproximadamente $42.230.000.

desde aproximadamente $42.230.000. Fiat Mobi 2024 cerca de $44.000.000.

cerca de $44.000.000. Peugeot 301 2020 alrededor de $45.500.000.

alrededor de $45.500.000. Mercedes Benz E250 2012 cerca de $53.550.000.

Lee también: Así quedaron las nuevas tarifas de transporte entre Soacha y Bogotá, ¿golpe al bolsillo?

Según la información disponible en la plataforma de Bancolombia, los rangos de oferta incluyen tanto vehículos de entrada como modelos más recientes o con mayor nivel de equipamiento, lo que amplía las alternativas según las necesidades y la capacidad de pago de los interesados.

Publicidad

La entidad señala que cada vehículo cuenta con información detallada, como historial de mantenimiento, kilometraje y documentación, con el fin de brindar mayor claridad al momento de la compra y reducir los riesgos asociados al mercado informal de carros usados.

De acuerdo con la información, una parte de estos vehículos proviene de flotillas empresariales o contratos de leasing, lo que permite identificar su procedencia y verificar que la documentación se encuentra en regla, disminuyendo la posibilidad de inconvenientes legales o técnicos posteriores.

Publicidad

Los datos del sector citados por la entidad indican que el interés por vehículos usados en Colombia registra un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por el aumento en los precios de los carros nuevos y la búsqueda de alternativas más accesibles.

Según datos del mercado automotor, las ventas de carros usados crecieron alrededor de 16 % en 2025, una señal de que los compradores buscan alternativas económicas sin sacrificar movilidad.

Por lo que existen iniacitivas en Bancolombia, las cuales resultan relevantes para quienes buscan adquirir un carro con respaldo institucional, opciones de financiación y menor riesgo frente a procesos informales.



Recomendaciones para compradores de vehículos de segunda

Antes de comprar, expertos recomiendan:



Revisar con detalle las fotos y ficha técnica del vehículo.

y ficha técnica del vehículo. Verificar el historial y documentación del carro.

y documentación del carro. Comparar precios entre distintos modelos y ubicaciones.

entre distintos modelos y ubicaciones. Evaluar opciones de financiamiento para ajustar cuotas a presupuesto personal.

Con estas opciones, expertos mencionan que se busca facilitar que más colombianos puedan acceder a vehículos usados con mayor transparencia, respaldo y seguridad en el proceso de compra.