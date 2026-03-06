Revelan la cronología del caso de las hermanas en Malambo: investigan un tercer implicado

Siguen apareciendo detalles del caso de las hermanas en Malambo; Sheridan Sofía (17 años) y Keyla Nicol Hernández Noriega (14 años). Por lo cual, a medida que avanzan las investigaciones, las autoridades han logrado reconstruir la cronología de los hechos, revelando que está situación hay más personas involucradas.

La información de las autoridades mencionan que esta situación arrancó el martes 17 de febrero, en plena celebración del Carnaval, esto debido a que las hermanas de Malambo salieron de su casa en Barranquilla a las 2:45 a.m., después de ser contactadas por redes sociales para asistir a una fiesta en Malambo.

Sumado a esto, se conoció por parte de la mamá de las hermanas, María Noriega Cruz, que los dos sujetos habían conocido a sus hijas el sábado previo al 17 de febrero, y habían tenido videollamadas y una conversación muy cercana con estas.



¿Cuál es la cronología del caso de las hermanas en Malambo?

El medio de comunicación La FM habló con la Policía Metropolitana de Barranquilla y le confirmaron que un día después de que las hermanas en Malambo, el 18 de febrero, la primera de ellas perdió, esto como respuesta a que la mamá de estas no pagará la extorsión que se estaba pidiendo, la cual llegó a tener una suma de 50 millones bajando a 10.

Posteriormente, los investigadores explicaron que el 21 de febrero la segunda hermana corrió el mismo destino de su hermana perdiendo la vida. De igual forma, se supo que durante los 13 días, la madre de las menores recibió vídeos donde amenazaban a las jóvenes con un revólver.

Días después, el 26 de febrero, se presentó un accidente de tránsito en el sur de Barranquilla, a causa de unos ‘piques ilegales’, donde Juan David Taboada y un adolescente alias "El menor", chocaron en una motocicleta y fueron trasladados a una clínica.

Luego tras varios días de investigación, se confirmó el 2 de marzo que los cuerpos que se encontraron en un lote baldío del barrio Maranatha, en Malambo pertenecían a Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, esto tras que su mamá realizará una verificación de los cuerpos.



¿Un tercer implicado en el caso de las hermanas de Malambo?

Aunque Juan David Taboada Oliveras y alias "El menor" están bajo custodia, la hipótesis principal apunta a que hubo más participantes, tanto es así que las autoridades al medio en cuestión afirmaron que hubo también la posible participación de una tercera mujer y hasta otro hombre en este caso.

Las autoridades sospechan que las jóvenes mantenían una relación sentimental con los capturados y durante una fiesta en Malambo, una mujer presente habría revisado el celular de una de las menores, encontrando mensajes que supuestamente sugerían que las hermanas iban a entregar a los hombres a una estructura ilegal.

Situación que habría provocado que esta hiciera señas a los sospechosos para alertarlos de esta supuesta traición, lo que habría desencadenado el ataque contra las hermanas en Malambo.

