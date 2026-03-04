Caso de hermanas en Malambo: revelan crueles videos hallados en celular

El caso de las hermanas Sheridan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, sigue generando conmoción en el Atlántico.

Las adolescentes, reportadas como desaparecidas el pasado 17 de febrero de 2026 en plena celebración del Carnaval, fueron halladas 11 días después en una zona enmontada del municipio de Malambo.

Puedes leer: Piques ilegales, dinero y un chat clave: pruebas en caso de hermanitas halladas sin vida



Desde entonces, las autoridades han avanzado en una investigación que ha dejado varias capturas, el análisis de teléfonos celulares y una serie de detalles que buscan aclarar lo ocurrido durante los días en los que las jóvenes no aparecieron.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el 4 de marzo se hizo efectiva la captura de dos presuntos responsables del caso. Se trata de Juan David, un joven de 19 años conocido con el alias de “Tata”, y un menor de edad que permanece bajo custodia.

Ambos quedaron vinculados al proceso tras varios días de seguimiento por parte de investigadores.

Responsables por el caso de Sheridan Sofía y Keyla Nicol

Publicidad

¿Una trampa a Sheridan Sofía y Keyla Nicolle?

Las hermanas Hernández habían salido de su vivienda el martes 17 de febrero. Según las primeras versiones recogidas por los familiares, las adolescentes habrían sido citadas por un conocido para asistir a una reunión o encuentro en medio de las celebraciones del Carnaval.

Después de ese momento, no volvieron a tener contacto con sus allegados.

Publicidad

El reporte de desaparición fue presentado por su madre, quien además indicó a las autoridades que empezó a recibir mensajes en los que le pedían dinero a cambio de información sobre sus hijas. Las comunicaciones se realizaron desde un número celular que posteriormente entró en el radar del grupo Gaula.

Puedes leer: Detalles de desaparición de hermanas en Carnaval de Barranquilla; pista en redes sociales

Con esa información, la Fiscalía y la Policía iniciaron una serie de diligencias que incluyeron entrevistas, verificación de datos y rastreo de dispositivos móviles. Las interceptaciones permitieron reconstruir algunos movimientos de los sospechosos y conocer con quiénes se comunicaban durante esos días.

Uno de los puntos que resultó determinante para avanzar en la investigación fue un accidente de tránsito. Los dos jóvenes señalados sufrieron un choque mientras se movilizaban en motocicleta, lo que facilitó su ubicación por parte de las autoridades. A partir de ese momento, los investigadores lograron vincularlos de manera más directa al caso.

Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un centro médico en el norte de Barranquilla. Fue en ese contexto donde se concretó una de las capturas, mientras el otro joven permanecía bajo atención médica y vigilancia policial.

Capturado por caso Sheridan Sofía y Keyla Nicol en Malambo

Descubren videos en el celular de uno de los presuntos responsables del caso de dos hermanas en Malambo

Uno de los hallazgos más delicados dentro de la investigación está relacionado con el teléfono celular que fue incautado a uno de los jóvenes capturados. Ese dispositivo era el mismo desde el cual se enviaban mensajes y llamadas a la madre de las adolescentes durante los días de angustia en los que buscaba información sobre ellas.

Publicidad

De acuerdo con los datos preliminares del proceso, en ese teléfono se encontraron videos que habían sido enviados a la familia mientras intentaban ubicar a las jóvenes.

Según el relato de la madre, en una de esas grabaciones se observa cómo a una de las adolescentes le ponen un arma en la cabeza, en medio de las presiones que recibía durante esas horas.

Publicidad

Puedes leer: Mamá de niñas fallecidas en Barranquilla da detalles: “Eran novias de chirretes”

Las grabaciones estaban almacenadas en el mismo dispositivo desde donde se realizaban las llamadas y se enviaban los mensajes que pedían dinero. Ese detalle se convirtió en una pieza clave dentro del análisis digital que realizan los investigadores.

Uno de los capturados fue detenido cuando salía de una clínica ubicada en el norte de Barranquilla. El otro permanece en ese mismo centro médico, bajo vigilancia permanente de la Policía mientras continúan las diligencias judiciales.