Mamá de niñas fallecidas en Barranquilla da detalles: “Eran novias de chirretes”

La noticia de la aparición de los cuerpos de Sheridan Sofía de 14 años y Keyla Nicol Hernández Noriega 17 años en una fosa común en el barrio Maranatha, generó mucha preocupación en especial por los detalles conocidos alrededor de este caso que ocurrió en plena fiesta de Barranquilla.

Este lunes 3 de marzo la mamá de las menores, María Noriega Cruz habló con el Heraldo sobre los detalles alrededor de este caso y explicó que las personas que conocieron y eran sus parejas fueron los responsables de quitarles la vida, explicando que ellas conocieron a estos jóvenes el sábado 14 de febrero.

María Noriega, madre de las víctimas, habló para el medio en cuestión y entre lágrimas, aseguró que en varias ocasiones les advirtió sobre las compañías que frecuentaban.



“Yo les decía: ¿qué hacen con esos chirretes? Y ellas me respondían: ‘Ay mamá, ellos visten así, pero no son malos’. Se enamoraron de ellos y no me hicieron caso”, manifestó la mujer.

Según su relato, las adolescentes eran niñas de casa, estudiosas y tranquilas, pero todo cambió cuando iniciaron una relación sentimental con jóvenes que, según ella, estarían vinculados a bandas criminales y al consumo de sustancias, al punto que uno de ellos sería conocido con el alias de “Tata”.

¿Qué más reveló la madre de las menores fallecidas en Barranquilla?

Por otro lado, María comentó que el martes de Carnaval de Barranquilla las menores salieron y no regresaron, después de recibir una invitación por parte de los jóvenes. Horas después, comenzaron a recibir llamadas exigiendo hasta 20 millones de pesos a cambio de su liberación.

“Me pedían dinero por ellas y como les dije que no tenía esa cantidad, decían que las iban a asesinar… y así lo hicieron. Me las dejaron en un lote baldío sin vida. Este dolor no se lo deseo a nadie”, expresó para el medio mencionado.

Tanto es así que María Noriega hizo un llamado urgente a las autoridades para que hagan justicia por lo ocurrido y pidió a los padres de familia estar atentos a las amistades y relaciones de sus hijos.

De igual forma, se conoció que los sospechosos, de 17 y 18 años de edad, fueron encontrados por la Policía en la clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, donde al parecer llegaron heridos tras sufrir un accidente juntos, donde el mismo medio destacó que tras un análisis a un celular de estos menores se encontró información relacionada al caso.

