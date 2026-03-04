Publicidad

Nacional vs Millonarios: La millonada que se gana el equipo que avance en Sudamericana 2026

Nacional vs Millonarios: La millonada que se gana el equipo que avance en Sudamericana 2026

El clásico del fútbol colombiano definirá mucho más que un cupo internacional. Detrás del partido hay una cifra millonaria que pocos imaginan y que puede cambiar el panorama del equipo que avance.

Nacional y Millonarios, batalla por avanzar en la sudamericana
Imagen de referencia
Foto: logo de Atlético Nacional y Millonarios FC; generada por Chat GPT
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios FC, este 4 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, programado para las 7:30 p. m. (hora local) y válido por la fase previa de la Copa Sudamericana, no solo definirá qué equipo avanza a la fase de grupos.

También representa un premio económico significativo para el club que logre imponerse en esta llave decisiva.

Puedes leer: Atlético Nacional vs Millonarios por Sudamericana: la IA predice quién ganará

Esta es la suma que ganará el que avance entre Nacional y Millonarios en la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol estableció montos fijos por participar en esta instancia. Solo por disputar el partido, cada club ya tiene asegurada una suma en dólares.

En el caso de Nacional, por jugar como local recibirá 225.000 dólares. Con una tasa de cambio cercana a los 3.770 pesos por dólar, esto equivale aproximadamente a 847 millones de pesos colombianos.



La Sudamericana sigue entregando dinero en cada etapa. Si el equipo colombiano logra avanzar más allá de la fase de grupos, los premios continúan aumentando.



Clasificar a octavos de final entrega 600.000 dólares adicionales (alrededor de 2.262 millones de pesos). Llegar a cuartos representa 700.000 dólares más (unos 2.639 millones de pesos). Las semifinales pagan 800.000 dólares (cerca de 3.016 millones).

Puedes leer: Colombia jugará su último partido en casa antes de viajar al Mundial 2026, ¿cuándo?

El subcampeón del torneo recibe 2 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 7.540 millones de pesos. El campeón se lleva 6,5 millones de dólares, cifra que supera los 24.500 millones de pesos colombianos.

¿Qué es la Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana 2026 es uno de los torneos internacionales de clubes más importantes de Suramérica. Es organizada por la Conmebol y reúne a equipos de distintos países del continente que buscan competir fuera de sus ligas locales.

En Colombia, los clubes que obtienen determinados resultados en la liga clasifican a esta competencia. En esta fase previa, los equipos del mismo país se enfrentan en una llave directa para definir quién avanza a la fase de grupos. En este caso, el cruce quedó entre Atlético Nacional y Millonarios FC, dos de los clubes más tradicionales del país.



Mira también: La millonada que gana el Independiente Santa Fe tras conquistar la Superliga BetPlay 2026



