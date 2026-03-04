Nacional vs Millonarios: La millonada que se gana el equipo que avance en Sudamericana 2026

El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios FC, este 4 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, programado para las 7:30 p. m. (hora local) y válido por la fase previa de la Copa Sudamericana, no solo definirá qué equipo avanza a la fase de grupos.

También representa un premio económico significativo para el club que logre imponerse en esta llave decisiva.

Esta es la suma que ganará el que avance entre Nacional y Millonarios en la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol estableció montos fijos por participar en esta instancia. Solo por disputar el partido, cada club ya tiene asegurada una suma en dólares.



En el caso de Nacional, por jugar como local recibirá 225.000 dólares. Con una tasa de cambio cercana a los 3.770 pesos por dólar, esto equivale aproximadamente a 847 millones de pesos colombianos.

Millonarios, por su parte, obtiene 250.000 dólares por disputar el encuentro, lo que representa cerca de 942 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, la cifra más importante está en el premio por clasificar a la fase de grupos. El equipo que gane la llave sumará 900.000 dólares adicionales. Convertido a pesos colombianos, esa cantidad ronda los 3.393 millones.

Si se suman los valores, las cuentas quedan así:

Si Nacional avanza, recibiría 1.125.000 dólares en total (225.000 por jugar más 900.000 por clasificar), lo que equivale aproximadamente a 4.240 millones de pesos.

Si el que pasa es Millonarios, la cifra sería de 1.150.000 dólares (250.000 más 900.000), es decir, cerca de 4.335 millones de pesos colombianos.



Es decir, el ganador de esta llave superará los 4.000 millones de pesos en ingresos directos solo por esta fase del torneo.

La Sudamericana sigue entregando dinero en cada etapa. Si el equipo colombiano logra avanzar más allá de la fase de grupos, los premios continúan aumentando.

Clasificar a octavos de final entrega 600.000 dólares adicionales (alrededor de 2.262 millones de pesos). Llegar a cuartos representa 700.000 dólares más (unos 2.639 millones de pesos). Las semifinales pagan 800.000 dólares (cerca de 3.016 millones).

El subcampeón del torneo recibe 2 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 7.540 millones de pesos. El campeón se lleva 6,5 millones de dólares, cifra que supera los 24.500 millones de pesos colombianos.

¿Qué es la Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana 2026 es uno de los torneos internacionales de clubes más importantes de Suramérica. Es organizada por la Conmebol y reúne a equipos de distintos países del continente que buscan competir fuera de sus ligas locales.

En Colombia, los clubes que obtienen determinados resultados en la liga clasifican a esta competencia. En esta fase previa, los equipos del mismo país se enfrentan en una llave directa para definir quién avanza a la fase de grupos. En este caso, el cruce quedó entre Atlético Nacional y Millonarios FC, dos de los clubes más tradicionales del país.

