Rodallega no se queda callado y cuestiona al árbitro tras gol invalidado: "No existe"

El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se jugó el 25 de febrero de 2026, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en un duelo correspondiente a la Liga BetPlay 2026, en el que el equipo verdolaga ganó 2-1, con un doblete de Alfredo Morelos, mientras que local abrió el marcador con gol de Ómar Fernández Frasica en los primeros minutos del partido.

La polémica estuvo en la recta final, cuando Santa Fe logró un gol que habría significado el empate, pero fue invalidado por una infracción previa señalada por el árbitro, desatando reclamos y debates entre aficionados y analistas.

Puedes leer: Zambrano, del Desafío, con dolor y dificultades tras el fallecimiento de su padre



¿Qué dijo Rodallega tras el gol anulado de Santa Fe?

Uno de los más críticos con la decisión arbitral fue Hugo Rodallega, capitán y referente ofensivo de Santa Fe. Al finalizar el partido, el delantero expresó su inconformidad y aseguró que la jugada merecía una revisión más detallada. “Las imágenes son claras, todo el fútbol lo vio (...) y se dan cuenta que es una falta que no existe en ningún momento ”, manifestó el atacante tras el compromiso.



Rodallega afirmó que, desde su perspectiva, no existió falta previa que justificara la anulación del gol. Según el atacante, este tipo de decisiones influyen de manera directa en el desarrollo del juego y en el resultado final, especialmente en partidos de alta intensidad como el clásico frente a Nacional.

El futbolista también señaló que el equipo sintió frustración por la decisión arbitral. “Era un momento clave del partido y ese gol podía cambiar todo. Duele porque se hace un gran esfuerzo”, agregó el delantero, al referirse a lo que significaba esa anotación ante un rival directo en la tabla de posiciones.

Puedes ver: Maluma no pudo acercarse a Messi en Medellín: le negaron el paso en zona VIP del estadio

Viveza de Haydar?



Hugo, lo dijo todo. pic.twitter.com/RzPYHUyde9 — Óscar Rivera O (@Rivera__Oscar7) February 26, 2026

Publicidad

Desde el banco y en la tribuna, el reclamo fue constante. Hinchas del conjunto bogotano consideraron que la decisión perjudicó de forma directa al equipo, mientras que seguidores de Nacional defendieron la actuación arbitral, argumentando que el juez aplicó el reglamento según su criterio.

La jugada también reavivó el debate sobre la consistencia en las decisiones arbitrales y el uso del VAR en el fútbol colombiano. Analistas deportivos señalaron que este tipo de acciones requieren mayor claridad para evitar interpretaciones distintas en partidos similares.

Publicidad

Por su parte, el cuerpo arbitral no ofreció mayores explicaciones tras el encuentro, situación que aumentó la inconformidad entre los protagonistas. En el entorno del fútbol local, se espera que la Comisión Arbitral revise la jugada y entregue un concepto técnico que ayude a despejar dudas.