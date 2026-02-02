Publicidad

Farándula

Maluma no pudo acercarse a Messi en Medellín: le negaron el paso en zona VIP del estadio

El cantante colombiano intentó acercarse a la cancha para ver al jugador argentino, pero seguridad se lo impidió durante el amistoso.

Maluma no pudo ingresar a la zona VIP del Atanasio Girardot
Maluma en el Atanasio Girardot
Foto: @maluma
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

El partido, que se disputó el 31 de enero de 2026, durante uno de los partidos más esperados por los fanáticos del fútbol en Colombia, Atlético Nacional enfrentó a Inter Miami en Medellín, encuentro que finalizó 2-1 a favor del equipo estadounidense liderado por Lionel Messi.

Además de la emoción por la presencia de la estrella argentina, el cantante colombiano Maluma protagonizó un momento que captó la atención de muchos asistentes.

Puedes leer: Maluma habla si filtro sobre si se casará con Susana Gómez; desató indignación

El artista, reconocido seguidor del equipo verdolaga, intentó acercarse a una zona exclusiva del Estadio Atanasio Girardot, pero no pudo acceder debido a las normas de seguridad del evento.

El argentino jugó gran parte del compromiso y fue el centro de la atención de la mayoría de seguidores que asistieron al estadio.

Seguridad impidió que Maluma se acercara a Lionel Messi en el Estadio Atanasio Girardot

Un video que circuló ampliamente en redes sociales muestra al cantante junto a su grupo caminando por una de las áreas cercanas al campo de juego mientras intenta pasar a un sector reservado o con acceso limitado.

Poco después, personal de seguridad se lo impide y explica que no puede avanzar hacia esa zona.

Ante esta situación, Maluma optó por no insistir y retrocedió hacia su ubicación original en las gradas, pronunciando una frase ligera y relajada con la que parece tomar la situación con humor.

Puedes ver: Viuda de Yeison Jiménez reaparece en homenaje en El Campín, hizo llorar

Este evento fue comentado por seguidores y usuarios de redes, especialmente porque el intérprete es un conocido amante del fútbol y un fiel hincha de Atlético Nacional, club local con el que se le ha visto en otras ocasiones.

El partido entre Atlético Nacional e Inter Miami fue catalogado como una ocasión única para los seguidores del deporte en Medellín, ya que Messi es uno de los jugadores más importantes del fútbol mundial y pocas veces se presenta en escenarios colombianos para un compromiso oficial o amistoso.

Además de Messi, en el encuentro participaron otros jugadores destacados del fútbol internacional, como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y más, lo que también atrajo a una gran cantidad de aficionados y generó amplia expectación mediática.

A pesar de no poder acceder a la zona privilegiada, Maluma continuó disfrutando del partido desde su ubicación y fue vitoreado por algunos asistentes, quienes lo reconocieron y saludaron.

Mira también: Lo que no viste en el partido de Lionel Messi en Medellín

