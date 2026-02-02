Maluma no pudo acercarse a Messi en Medellín: le negaron el paso en zona VIP del estadio

El partido, que se disputó el 31 de enero de 2026, durante uno de los partidos más esperados por los fanáticos del fútbol en Colombia, Atlético Nacional enfrentó a Inter Miami en Medellín, encuentro que finalizó 2-1 a favor del equipo estadounidense liderado por Lionel Messi.

Además de la emoción por la presencia de la estrella argentina, el cantante colombiano Maluma protagonizó un momento que captó la atención de muchos asistentes.

Puedes leer: Maluma habla si filtro sobre si se casará con Susana Gómez; desató indignación



El artista, reconocido seguidor del equipo verdolaga, intentó acercarse a una zona exclusiva del Estadio Atanasio Girardot, pero no pudo acceder debido a las normas de seguridad del evento.

El argentino jugó gran parte del compromiso y fue el centro de la atención de la mayoría de seguidores que asistieron al estadio.

Seguridad impidió que Maluma se acercara a Lionel Messi en el Estadio Atanasio Girardot

Un video que circuló ampliamente en redes sociales muestra al cantante junto a su grupo caminando por una de las áreas cercanas al campo de juego mientras intenta pasar a un sector reservado o con acceso limitado.

Poco después, personal de seguridad se lo impide y explica que no puede avanzar hacia esa zona.

Publicidad

Ante esta situación, Maluma optó por no insistir y retrocedió hacia su ubicación original en las gradas, pronunciando una frase ligera y relajada con la que parece tomar la situación con humor.

Puedes ver: Viuda de Yeison Jiménez reaparece en homenaje en El Campín, hizo llorar

Publicidad

Este evento fue comentado por seguidores y usuarios de redes, especialmente porque el intérprete es un conocido amante del fútbol y un fiel hincha de Atlético Nacional, club local con el que se le ha visto en otras ocasiones.

El partido entre Atlético Nacional e Inter Miami fue catalogado como una ocasión única para los seguidores del deporte en Medellín, ya que Messi es uno de los jugadores más importantes del fútbol mundial y pocas veces se presenta en escenarios colombianos para un compromiso oficial o amistoso.

🚫 Le Niegan el Paso a Maluma!



Maluma y su entorno intentaron pasar a una zona exclusiva del Estadio Atanasio Girardot antes del partido entre el Inter Miami de Leo Messi 🩷🖤 y Atlético Nacional 🟢⚪️ pero organizadores del partido no lo permitieron. 😳#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/IzSr8yDkrV — Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 1, 2026

Además de Messi, en el encuentro participaron otros jugadores destacados del fútbol internacional, como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y más, lo que también atrajo a una gran cantidad de aficionados y generó amplia expectación mediática.

A pesar de no poder acceder a la zona privilegiada, Maluma continuó disfrutando del partido desde su ubicación y fue vitoreado por algunos asistentes, quienes lo reconocieron y saludaron.

Mira también: Lo que no viste en el partido de Lionel Messi en Medellín